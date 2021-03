Najlepsze firmy architektoniczne na świecie. Zobacz ich projekty

W tym roku po raz pierwszy amerykański portal Architizer będący największą na świecie platformą architektury i designu przyznał A+Firm Awards, stanowiące rozszerzenie plebiscytu A+Awards. Nowy program ma na celu zwrócenie uwagi na architektów stojących za najlepszymi budynkami i przestrzeniami na świecie. Oto najlepsze firmy wyłonione w konkursie!

A+Awards to największy na świecie program nagród architektonicznych, wyróżniający najlepsze projekty z całego globu. Nagrody od dziewięciu lat przyznawane są przez największą na świecie platformę architektury i designu, amerykański portal Architizer.

W tym roku po raz pierwszy przyznano wyróżnienia A+Firm Awards, będące rozszerzeniem formuły nagród A+A Awards. To jedyny taki program na świecie stworzony specjalnie w celu wyróżniania biur o różnej wielkości, lokalizacji oraz specjalizacji. Program ma na celu zwrócenie uwagi na architektów stojących za najlepszymi budynkami i przestrzeniami na świecie.

W pierwszej edycji plebiscytu udział wzięły firmy architektoniczne i konsultingowe z całego świata: około 400 firm z 50 krajów przedłożyło do rozpatrzenia swoje portfolia, a wpływowe jury, w którego skład weszły takie nazwiska, jak Kate Wagner, Charles Renfro, Debbie Millman, Toshiko Mori, Ji Lee, Little Wing Lee i David Rockwell wybrało tych najlepszych.

Trzydziestu jeden firmom przyznane zostało najwyższe wyróżnienie w kategorii World's Best. Wśród laureatów znaleźli się zarówno najwięksi gracze na arenie międzynarodowej architektury, ale także mniej znane, mniejsze pracownie.

Wśród nich, najlepszymi z najlepszych okazało się pięć firm:

Foster + Partners (Najlepsza firma XL)

Neri&Hu Design and Research Office (Najlepsza duża firma)

Koichi Takada Architects (Najlepsza średnia firma)

Shulin Architectural Design (Najlepsza mała firma)

OFFICE OFF COURSE (Najlepsza młoda firma)

W plebiscycie nie zabrakło również polskiego akcentu. Pracownia APA Wojciechowski Architekci została wyróżniona w sekcji Best of the Year, będąc jednocześnie jedyną firmą z Polski nagrodzoną w plebiscycie.