Najpiękniejsze skwery i ogrody Warszawy wybrane!

39. edycja konkursu Warszawa w kwiatach dobiega końca. Komisja wybrała już najpiękniejsze ogrody, skwery i balkony w stolicy - poznamy je niedzielą 28 sierpnia.

Zbliża się wielki finał tegorocznej edycji konkursu Warszawa w kwiatach. Komisja konkursowa spośród kilkuset zgłoszeń wybrała najpiękniejsze stołeczne balkony, ogrody i skwery.

W tegorocznej edycji konkursu spłynęło niemal 200 zgłoszeń, najwięcej z dzielnic Praga-Południe i Targówek.

Ogłoszenie zwycięzców nastąpi już w najbliższą niedzielę, 28 sierpnia, podczas kwietnego pikniku.

39. edycja konkursu Warszawa w kwiatach dobiega końca. Od wiosny stołeczny Zarząd Zieleni zrealizował warsztaty i wykłady dla setek mieszkańców oraz wysiał kilka łąk kwietnych w różnych częściach miasta, a działające łąkomaty w Kamieniu i na Jazdowie wydały w sumie ponad 140 kg nasion dla mieszkańców. Przyszedł czas na finał wydarzenia.

– Warszawa w kwiatach to konkurs z długoletnią historią. Od tego roku jego formalnym organizatorem jest Zarząd Zieleni. Na co dzień pracuje tam ponad 80 ogrodników, którzy dbają o stołeczne ukwiecenia – mówiła Magdalena Młochowska, dyrektor koordynator ds. zielonej Warszawy.

– Ale warszawscy ogrodnicy to nie tylko pracownicy ZZW. To także ci mieszkańcy miasta, którzy na co dzień dbają o swoje najbliższe otoczenie: balkon, ogródek, podwórko. Warszawa w kwiatach to jedna z akcji, w której pokazujemy, że dla osiągnięcia spektakularnego efektu niezbędna jest współpraca samorządu z mieszkańcami – dodała.

– Warszawa w kwiatach to konkurs obywatelski, który nie odbędzie się bez udziału mieszkańców. Co roku, w każdej edycji, odkrywamy coś nowego, ważnego. Między mieszkańcami tworzą się przyjaźnie, rodzą się więzi społeczne. To jego dodatkowy walor – mówiła Beata Michalec, członkini Towarzystwa Przyjaciół Warszawy i przewodnicząca jury konkursowego, przypominając jednocześnie, że Warszawa jest jedyną europejską stolicą, która prowadzi taki konkurs. – Warszawa w kwiatach to najpiękniejszy konkurs w stolicy. Cieszę się, że jest tak popularny i że w taki sposób możemy angażować warszawiaków w ukwiecanie miasta. To konkurs, który łączy samorząd i mieszkańców – mówiła Renata Niewitecka, przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska w Radzie m.st. Warszawy.

W tegorocznej edycji konkursu spłynęło niemal 200 zgłoszeń, najwięcej z dzielnic Praga-Południe i Targówek. Ogłoszenie wyników nastąpi w niedzielę, 28 sierpnia w otoczeniu Pawilonu Edukacyjnego Kamień. Podczas wyjątkowego święta kwiatów zaplanowano wiele atrakcji dla mieszkańców i gości przebywających w tym czasie w stolicy.

W planie m.in. koncert Sinfonii Varsovii, teatralny performance „Flower Power” Fundacji Sztuka Ciała, wspólne plecenie wianków, plener malarski, a także możliwość pobrania bezpłatnych sadzonek kwiatów. Kamień warto tego dnia odwiedzić z jeszcze jednego powodu – jego wyjątkowej kwietnej odsłony specjalnie na ten dzień.