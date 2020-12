Najstarsza łódzka zajezdnia stanie się nowoczesnym centrum obsługi tramwajów

Najstarsza łódzka zajezdnia Chocianowice powstała 119 lat temu. Jeszcze w grudniu 2020 r. zostanie ogłoszony przetarg na jej kompleksową modernizację oraz rozbudowę. Zajezdnia zyska m.in. nową halę do obsługi niskopodłogowych tramwajów.

– Zajezdnia Chocianowice to miejsce tyleż symboliczne, co kluczowe dla funkcjonowania tej części Łodzi oraz projektu „Tramwaj dla Łodzi”. To najstarsza zajezdnia w Łodzi i postanowiliśmy przypadające w przyszłym roku jej 120. urodziny uczcić prezentem – kompleksową modernizacją, która zakończy się w 2023 r. Będzie to bardzo kompleksowy proces. Wyremontujemy torowisko na terenie zajezdni, jej budynki i hale, które umożliwią serwisowanie nowoczesnych tramwajów niskopodłogowych pod dachem. Po zakończeniu prac torowych tramwaje będą mogły zawracać bez konieczności wyjazdu na miejskie torowisko. Co istotne, przez cały czas modernizacji zajezdnia będzie funkcjonowała i obsługiwała tramwaje – mówi wiceprezydent miasta Łodzi, Adam Pustelnik.

Najstarsza część zajezdni Chocianowice, w której obecnie znajdują się kanały nr 5, 6, 7 i 8 pochodzi z 1901 r. Na początku jej zaplecze techniczne nie było wielkie – posiadała czterotorową halę oraz własną elektrownię, która zasilała linię do Pabianic. Przez lata zajezdnia była rozbudowywana i modernizowana. Np. fragment budynku z kanałami nr 3 i 4 powstał około 1938 r. W 1972 r. przy zajezdni zbudowano pętlę tramwajową, która obecnie po zmianie infrastruktury pełni funkcję placu postojowego. Natomiast najnowsza część zajezdni, w której mieści się kanał nr 2 oraz budynek administracyjno-socjalny, została wybudowana w 1978 r.

– Jeszcze w grudniu 2020 r. Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi ogłosi przetarg na wybór wykonawcy kompleksowej przebudowy zajezdni Chocianowice. Będzie to dla nas jedna z najtrudniejszych inwestycji z racji jej złożoności. W ramach prac budowlanych zmodernizujemy i rozbudujemy 120-letni obiekt. Dobudowana do niego zostanie zupełnie nowa część, która będzie zawierała dwa nowe tory zakończone nowoczesnymi stanowiskami do sprzątania, mycia i obsługi technicznej tramwajów. Wraz z przebudową i rozbudową torowiska zmian będzie wymagała sieć trakcyjna. Jednym z jej elementów będzie przebudowana stacja transformatorowa zasilająca całą zajezdnię. W ramach remontu usunięte zostaną wszelkie kolizje z sieciami podziemnymi, takimi jak ciepłociąg, gazociąg i sieć wodno-kanalizacyjna. Na dodatek przez cały czas trwania remontu i rozbudowy, zajezdnia będzie obsługiwała tramwaje przewożące łodzian. Z tego powodu inwestycja została podzielona na szereg etapów, tak by zapewnić ciągłość prac zajezdni.

Termin składania ofert to luty 2021 roku, jednak z racji złożoności tego zadania spodziewamy się bardzo dużej liczby pytań od potencjalnych wykonawców, co może spowodować przesunięcie tego terminu. Będziemy chcieli jak najprecyzyjniej udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania, co pozwoli wykonawcom właściwie skompletować oferty oraz uniknąć sporów i roszczeń w trakcie realizacji. Liczymy, że zawarcie umowy z wykonawcą i rozpoczęcie prac nastąpi na przełomie wiosny i lata 2021 – dodaje Renata Zatorska-Sytyk, zastępca dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich

w Łodzi.