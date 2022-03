Największe pracownie architektoniczne zawieszają projekty w Rosji

Wśród międzynarodowych pracowni architektonicznych, które zadeklarowały zawieszenie działalności w Rosji są między innymi sławy architektury, takie jak Zaha Hadid Architects czy MVRDV.

Sprzeciw przeciwko inwazji Rosji na Ukrainę wyraziło wiele środowisk, co obrazuje chociażby masowe wycofywanie się z rosyjskiego rynku firm z właściwie każdej branży. Stanowisko zajęło również wiele firm architektonicznych, w tym największe międzynarodowe biura.

Jedną z pierwszych międzynarodowych firm architektonicznych, która wydała oświadczenie była holenderska pracownia MVRDV, mająca projekty w toku zarówno na Ukrainie, jak i w Rosji – jedne i drugie zostały wstrzymane, choć – oczywiście, ze zgoła innych powodów.

– Solidaryzujemy się ze wszystkimi, którzy sprzeciwiają się i protestują przeciwko tej wojnie oraz stanowczo potępiamy przemoc. Jako architekci i urbaniści pracujemy w wielu krajach z towarzyszącą nam wiarą w to, że nasza praca może być impulsem do zmian i wierzymy całym sercem w międzynarodowy dialog i pokój. Dlatego też niezwłocznie wstrzymaliśmy do odwołania nasze zaangażowanie w projekty w Rosji – przeczytamy w oficjalnym oświadczeni MVRDV, które realizowało jednocześnie 5 projektów na terenie Federacji Rosyjskiej.

– Wstrzymaliśmy nasze rosyjskie projekty, choć oznacza to, że musimy przestać współpracować z ludźmi, z którymi znamy się od lat i którzy są oddani wysiłkom mającym na celu popularyzację w Rosji perspektywy opartej na międzynarodowej współpracy – podkreślają w swoim oświadczeniu MVRDV.

– Inwazja na Ukrainę oraz brutalne działania Putina i rosyjskiego rządu są sprzeczne z każdą wartością, jaką wyznajemy jako międzynarodowa firma oparta na współpracy. Dlatego Herzog & de Meuron postanowiła zawiesić prace nad rosyjskimi projektami. Robimy to ze zrozumieniem naszych klientów – napisała na swojej oficjalnej stronie internetowej szwajcarska pracownia Herzog & De Meuron Architekten. – Solidaryzujemy się z narodem Ukraińskim, a także z obywatelami Rosji, który odrzucają tę brutalną inwazję – przeczytamy w oświadczeniu.

Do zaprzestania wszelkim prac w Rosji zobowiązali się również Zaha Hadid Architects – firma, która w Rosji pracuje od czterech dekad, w ostatnich latach wygrała kilka konkursów architektonicznych w kraju, a w toku ma dwa realizowane projekty, które właśnie zostały wstrzymane.

– Zaha Hadid była pierwotnie inspirowana dziełami rosyjskiej awangardy, a wielu naszych pracowników uczyło studentów architektury na uniwersytetach w całym kraju. Jesteśmy głęboko zszokowani i zasmuceni konfliktem na Ukrainie i zawiesiliśmy nasze dwa realizowane obecnie projekty w Rosji – podkreślali ZHA w cytowanym przez Dezeen oświadczeniu.

Działalność w Rosji zawiesiła również pracownia David Chipperfield Architects, która do inwazji na Ukrainę odniosła się w poście na Instagramie. – W świetle inwazji na Ukrainę i przy całkowitym zrozumieniu i wsparciu naszych klientów, zdecydowaliśmy się zawiesić wszelkie prace w Rosji. Potępiamy działania Putina i rosyjskiego rządu, solidaryzując się z Ukrainą i jej obywatelami - przeczytamy w opublikowanym oświadczeniu.