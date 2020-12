Narodowy Instytut Dziedzictwa przeciw niszczeniu zabytków. Również nieumyślnemu

Prowadzona przez Narodowy Instytut Dziedzictwa kampania „Zabytki to Twoje dziedzictwo. Nie pozwól niszczyć. Reaguj!” na celu ma uwrażliwiać społeczeństwo na sytuacje niszczeni zabytków: zarówno celowych przestępstw, jak i zachowań wynikających z niewiedzy.

REKLAMA

Narodowy Instytut Dziedzictwa prowadzi kampanię pod hasłem „Zabytki to Twoje dziedzictwo. Nie pozwól niszczyć. Reaguj!”. Jej celem jest uświadomienie, że świadectwa historii są naszą wspólną własnością, dlatego wszystkim powinno zależy na zachowaniu ich w jak najlepszym stanie dla kolejnych pokoleń.

Do udziału w projekcie NID zaprosił znanych autorów kryminałów, którzy na potrzeby akcji napisali opowiadania poświęcone przestępstwom i wykroczeniom przeciwko zabytkom. Bartosz Szczygielski w utworze „Pamiątka” na przykładzie historii dwóch zwaśnionych braci poruszył temat przywłaszczenia muzealnych przedmiotów. Hanna Greń w opowiadaniu „Kolekcjoner” nawiązała do nielegalnego wywozu zabytków. Marcin Wroński w „Maryi z żebra adamowego” pisze o dewastacji zabytków, a Ryszard Ćwirlej poświęca opowiadanie pt. „Kłopoty znajdą nas wszędzie” fałszerstwu dziedzictwa. Wszystkie historie można przeczytać na stronie kampanii.

Gorzej kiedy takie sytuacje rozgrywają się nie na łamach książki, ale w rzeczywistości. Niestety, niemal każdy dzień przynosi kolejne zdarzenia, na skutek których tracimy kawałek naszego dziedzictwa.

Hanna Greń przywołuje zdarzenie sprzed 3 lat. Marszandka sztuki z Pomorza oszukała 36 osób, sprzedając im falsyfikaty obrazów znanych twórców, m.in. Witkacego, Juliana Fałat, Józefa Chełmońskiego, Tadeusza Kantora. Łącznie wyłudziła od nieświadomych klientów, skuszonych niską ceną, ok. 300 tys. zł. Reprodukcje wynajdowała na giełdach antyków, a następnie jako oryginały sprzedawała je w internecie, używając do tego kont swoich znajomych. - Podrabianie podpisów znanych malarzy oraz preparowanie fałszywych certyfikatów po to, by sprzedać falsyfikaty jako oryginały może być doskonałą inspiracją do napisania kryminału. Przyznaję, że poruszyło to moją wyobraźnię – mówi Hanna Greń.

Ryszard Ćwirlej zwraca uwagę, że czasem szkodliwy dla zabytków może okazać się źle pojmowany patriotyzm. Dodatkowo konsekwencje takich czynów mogą być dotkliwe dla naszych kieszeni. - To dobrze, że młodzież pamięta o bohaterskich obrońcach poczty polskiej w Gdańsku, ale niestety czcić ich chwałę trzeba w rozsądny sposób – zauważa. - W Gdańsku artyści-patrioci stworzyli mural na elewacji zabytkowego Domu Dobroczynności i Sierot przy ul. Sierocej 6 z hasłem "Cześć i chwała obrońcom Poczty". No i efekt jest taki, że szuka ich teraz policja. Marcin Tymiński, rzecznik wojewódzkiego konserwatora zabytków, mówi że bazgroły z zabytku trzeba usunąć. I musi zrobić to właściciel budynku. Gdy wandal zostanie złapany, można od niego dochodzić zwrotu kosztów. Autor muralu, jak widać, był wzmożony patriotycznie, ale to nadal wandal - mówi nam Tymiński.