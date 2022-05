Nawet 500 milionów euro zainwestuje Bosch. Wchodzi na rynek elektrolizy wodorowej

Bosch wchodzi w nowy obszar działalności. Gigant zainwestuje ponad 500 mln euro w rynek elektrolizy wodorowe. - Chcemy wspierać szybki rozwój produkcji wodoru w Europie technologią od Bosch - podkreśla Stefan Hartung, prezes globalnego zarządu Bosch.

Technologia wytwarzania wodoru wejdzie do produkcji w 2025 r.

Bosch opracuje stos ogniwa paliwowego – podstawowy element elektrolizera.

Firma zainwestuje nawet 500 milionów euro w ten obszar działalności do końca dekady.

Bosch przyspiesza rozwój działalności w obszarze produkcji zielonego wodoru:

w trosce o klimat planuje nie tylko wykorzystywać nowe paliwo, ale także być jedną z firm uczestniczących w jego produkcji. Dlatego koncern opracowywuje komponenty do elektrolizerów. To dzięki nim, w procesie elektrolizy, woda rozdzielana jest na wodór i tlen. Jeśli potrzebna do tej reakacji energia pochodzi z odnawialnych źródeł, w procesie uzyskujemy tzw. zielony wodór. „Nie możemy sobie pozwolić na dalsze opóźnianie działań na rzecz klimatu, dlatego naszym celem jest wykorzystanie technologii Bosch do wspierania szybkiego rozwoju produkcji wodoru w Europie” – powiedział podczas prezentacji rocznych wyników firmy dr Stefan Hartung, prezes zarządu Robert Bosch GmbH. „W tym celu wykorzystamy nasze know-how w obszarze technologii ogniw paliwowych” – dodał dr Markus Heyn, członek zarządu Bosch i szef sektora Mobility Solutions, który będzie odpowiedzialny za produkcję stosów.

Bosch zainwestuje w rozwój komponentów do elektrolizerów nawet 500 milionów euro do końca obecnej dekady. W związku z potrzebą dywersyfikacji źródeł energii, odejścia od paliw kopalnych i ograniczenia emisji CO2, zapotrzebowanie na zielony wodór gwałtownie rośnie – nie tylko w przemyśle, ale też w sektorze nieruchomości. Według UE, popyt ma wzrosnąć do około 10 milionów ton metrycznych rocznie do 2030 roku. Bosch prognozuje, że światowy rynek komponentów elektrolizerów zwiększy się w tym samym okresie do około 14 miliardów euro, a Europa odnotuje najwyższe tempo wzrostu. Bosch zamierza zainwestować w ciągu najbliższych trzech lat około trzech miliardów euro w technologie neutralne dla klimatu, takie jak elektryfikacja i wodór.

Bosch opracuje tzw. stos – podstawowy element elektrolizera

Podobnie jak w ogniwie paliwowym, kluczowym elementem elektrolizera jest stos, który składa się z kilkuset pojedynczych ogniw połączonych szeregowo. W każdej z tych komórek energia elektryczna jest wykorzystywana do rozbijania wody na wodór i tlen. Jest to odwrotność tego, co dzieje się w ogniwie paliwowym, gdzie energia elektryczna jest wytwarzana przez połączenie wodoru i tlenu. W obu przypadkach reakcję chemiczną ułatwia membrana do wymiany protonów (PEM). Bosch współpracuje z wieloma partnerami, aby opracować sposób połączenia stosu elektrolizera z jednostką sterującą, energoelektroniką i różnymi czujnikami w celu stworzenia „inteligentnego modułu”. Firma planuje dostarczać te inteligentne moduły producentom instalacji elektrolizy i dostawcom usług przemysłowych od 2025 roku, a projekty pilotażowe rozpoczną się już w przyszłym roku.

Bosch wprowadzi na rynek kilka kompaktowych modułów, które będzie można

w łatwy sposób integrować. Można je będzie stosować w mniejszych jednostkach o mocy do 10 megawatów, jak i w elektrowniach lądowych i morskich o mocy gigawatów. Moduły Bosch znajdą zastosowanie zarówno w nowych projektach, jak i w istniejących zakładach produkujących ekologiczny wodór. Aby zmaksymalizować wydajność produkcji wodoru i wydłużyć żywotność stosu, inteligentne moduły mają być połączone z chmurą Bosch. Zastosowanie modułowej konstrukcji elektrolizerów ma uelastycznić konserwację: wszelkie zaplanowane prace będą wymagały wyłączenia tylko niektórych sekcji zakładu, a nie całego obiektu. Bosch pracuje również nad koncepcjami usług, które obejmą recykling komponentów, aby wspierać gospodarkę obiegu zamkniętego.

Może wykorzystać swoje mocne strony w masowej produkcji

i osiągnąć korzyści z efektu skali

W przeciwieństwie do wielu elementów elektrolizerów dostępnych obecnie na rynku, inteligentne moduły Bosch będą produkowane masowo. W związku z tym produkcja skorzysta z efektu skali. „Przy zwiększaniu produkcji wodoru rolę odgrywają dwa kluczowe czynniki: prędkość i koszt” – powiedział Heyn. „W tym miejscu możemy wykorzystać nasze mocne strony, nasze doświadczenie w produkcji masowej i nasz know-how w dziedzinie motoryzacji”. Bosch planuje jak najszybciej rozpocząć masową produkcję modułów w kilku europejskich lokalizacjach. Należą do nich Bamberg i Feuerbach (Niemcy), Tilburg (Holandia), Linz (Austria) i Czeskie Budziejowice (Czechy).

Bosch pracuje nad mobilnymi i stacjonarnymi ogniwami paliwowymi

Bosch mocno wierzy w wodór jako paliwo przyszłości, pracuje również nad stacjonarnymi i mobilnymi ogniwami paliwowymi. Jednym z planowanych zastosowań tych pierwszych są małe, lokalne elektrownie zaopatrujące miasta, centra danych, centra handlowe, parki biznesowe oraz punkty ładowania pojazdów elektrycznych. Bosch planuje wykorzystać mobilne ogniwa paliwowe, aby ułatwić neutralny dla klimatu transport dóbr i towarów, w pierwszej kolejności w obszarze transportu ciężarowego. Portfolio produktów związanych z pojazdami w tej dziedzinie obejmuje zarówno pojedyncze czujniki, jak i podstawowe komponenty, takie jak elektryczna sprężarka powietrza, stosy i kompletne moduły ogniw paliwowych. Produkcja ma ruszyć w tym roku.