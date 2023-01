Neutralność energetyczna i spektakularne biurowe projekty. Ghelamco podsumowuje miniony rok

Ghelamco podsumowało rok 2022. Oprócz rekordowych transakcji, firma może się pochwalić również nagrodami dla zrealizowanych projektów i nowymi, ekologicznymi i innowacyjnymi projektami.

REKLAMA

W maju Ghelamco rozpoczęło budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 10 MW. Do 2025 roku firma planuje stać się całkowicie neutralna energetycznie.

Powstający w Warszawie przy placu Europejskim 174-metrowy wieżowiec The Bridge jest obecnie największym biurowcem budowanym w stolicy.

The Bridge jest również pierwszym projektem biurowym w Europie Środkowo-Wschodniej, który otrzymał prestiżowe certyfikaty SmartScore i WiredScore.

W październiku Ghelamco rozpoczęło budowę kompleksu biurowego VIBE spod kreski PIG Architekci na warszawskiej Woli, który jako pierwszy w Polsce otrzyma własną, dźwiękową tożsamość.

Dla Ghelamco 2022 rok obfitował w przełomowe wydarzenia i projekty, jak choćby rekordowa sprzedaż kompleksu The Warsaw HUB czy ogłoszenie – jako pierwszy deweloper w Polsce – programu budowy farm fotowoltaicznych w ramach strategii ESG. Ghelamco nie zwolniło tempa i realizuje też kolejne inwestycje. Obecnie buduje blisko 115 tys. mkw. najwyższej klasy powierzchni biurowej na trzech rynkach – w Warszawie, Krakowie oraz Katowicach.

Ghelamco zasili budynki czystą energią elektryczną

W maju Ghelamco rozpoczęło budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 10 MW. To pierwszy tego typu w Polsce przełomowy projekt, wpisujący się w strategię ESG dewelopera i znaczący krok ku temu, by do 2025 roku firma stała się całkowicie neutralna energetycznie.

Pierwsze farmy fotowoltaiczne powstają w sześciu lokalizacjach na terenie województwa opolskiego i zapewnią roczne zapotrzebowanie energetyczne dla wieżowca Warsaw UNIT. Ghelamco dokonało wcześniej analizy śladu węglowego budynku. Dzięki zastosowaniu energii ze źródeł odnawialnych, emisja CO2 dla Warsaw UNIT w całym cyklu jego życia zostanie obniżona o ponad 50%, a w zakresie zużycia mediów, aż o ponad 70%.

Ghelamco dąży też do tego, by energią produkowaną z własnych odnawialnych źródeł zasilać całe biurowce, prowadzone obecnie inwestycje, jak również własną przestrzeń biurową. Szczególnego znaczenia te działania nabierają w kontekście obecnego kryzysu energetycznego w Polsce i Europie. Uniezależnienie się od energetyki konwencjonalnej i zwrot w kierunku czystej energii ze źródeł odnawialnych ma wymiar nie tylko ekologiczny, ale też strategiczny. Deweloper planuje inwestycje w kolejne instalacje fotowoltaiczne, jak również analizuje inne alternatywne źródła energii odnawialnej.

The Bridge największym biurowcem w budowie

Ghelamco obecnie buduje w sumie blisko 115 tys. mkw. powierzchni biurowej na trzech rynkach - w Warszawie, Krakowie oraz Katowicach. Krakowski biurowiec Kreo osiągnął pełną konstrukcję w październiku, a katowicki Craft w grudniu.

Aktualnie największym budynkiem biurowym powstającym w Warszawie jest The Bridge przy placu Europejskim. 174-metrowy wieżowiec, którego konstrukcja wyszła właśnie z ziemi, będzie posiadać najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne i proekologiczne. The Bridge zaoferuje przyszłym użytkownikom łącznie 47 tys. mkw. najwyższej klasy powierzchni biurowej.

Warszawski wieżowiec The Bridge, fot. mat. prasowe Ghelamco

Budynek połączony zostanie z dawną siedzibą wydawnictwa Bellona, dzięki czemu powstanie symboliczny most łączący zabytkową architekturę ze współczesną. Najnowszy projekt Ghelamco certyfikowany będzie w systemach WELL, WELL Health Safety Rating, BREEAM, DGNB, Green Building Standard oraz Obiekt bez barier.

SmartScore i WiredScore po raz pierwszy w CEE

The Bridge jest również pierwszym projektem biurowym w Europie Środkowo-Wschodniej, który otrzymał prestiżowe certyfikaty SmartScore i WiredScore, przyznawane najbardziej zaawansowanym technologicznie i inteligentnym budynkom na świecie. Inwestycja dostała najwyższą możliwą punktację i ocenę na poziomie Platinum.

To przełomowe osiągnięcie dla Ghelamco, całego rynku nieruchomości w Polsce, a także szerzej, dla całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej. System certyfikacji SmartScore jest standardem oceny inteligentnych budynków biurowych, który pozwala zweryfikować, w jakim stopniu nowoczesne budynki są smart i jak wypadają na tle innych obiektów. Został opracowany przez amerykańską firmę WiredScore we współpracy z globalnymi liderami branży nieruchomości – właścicielami i użytkownikami najbardziej zaawansowanych technologicznie biurowców świata.

Jednocześnie The Bridge jako pierwszy w regionie uzyskał certyfikat WiredScore, potwierdzający łączność cyfrową budynku oraz gotowość na przyszłe technologie. WiredScore powstał w 2013 roku w Nowym Jorku z potrzeby najemców biurowych, którzy oczekiwali potwierdzenia najwyższego standardu rozwiązań teletechnicznych przed wyborem budynku na swoją siedzibę.

VIBE pierwszym budynkiem z muzycznym DNA

W październiku Ghelamco rozpoczęło również budowę kompleksu biurowego VIBE na warszawskiej Woli, który jako pierwszy w Polsce otrzyma własną, dźwiękową tożsamość. Stanie się ona nie tylko elementem komunikacji tego projektu, ale będzie wybrzmiewać również w jego przestrzeni.

Tuż przy The Warsaw HUB Ghelamco buduje biurowiec Vibe, fot. mat. prasowe Ghelamco

Skomponowanie audiosfery deweloper powierzył uznanemu polskiemu kompozytorowi – Wojciechowi Urbańskiemu. W ramach pierwszego etapu powstaje 11-piętrowy budynek u zbiegu ulic Towarowej i Kolejowej, który zaoferuje 15 tys. mkw. powierzchni najmu. W drugim etapie inwestycji, powstanie 95 m wieża oraz ogólnodostępny skwer.

Warsaw UNIT wśród najlepszych budynków w Europie

Ponad 200-metrowy wieżowiec Ghelamco przy rondzie Daszyńskiego to dziś jeden z najbardziej ekologicznych i zaawansowanych technologicznie biurowców w Europie. W 2022 roku Warsaw UNIT został dosłownie obsypany nagrodami w prestiżowych polskich i międzynarodowych konkursach. W European Property Awards 2022-2023 otrzymał aż dwie statuetki: jako najlepszy biurowiec w Polsce, za najlepszą architekturę wśród budynków wysokościowych, a także nominacje do kolejnego etapu na poziomie europejskim i światowym.

Warsaw Unit, fot. mat. prasowe Ghelamco

Budynek Ghelamco został wyróżniony również m.in. przez międzynarodowe jury konkursu CEEQA 2022, które doceniło Warsaw UNIT w dwóch kategoriach – Office Development of the Year oraz Overall Building of the Year CEE.