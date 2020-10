Newmor Polska - 20 lat za nami - to dopiero początek

Rok 2020 nabiera szczególnego wymiaru w historii firmy Newmor Polska, bo właśnie w tym roku, a dokładnie 1 października minęło 20 lat od momentu jej założenia. Tegoroczny jubileusz to wyjątkowa okazja do wspomnień i podsumowania dwóch, pełnych sukcesów dekad działalności na rynku wnętrzarskim obiektów komercyjnych - mówi Zdzisław Krzeczowski, prezes Newmor Polska.

Bogata historia

Ostatnie 20 lat to wyjątkowy czas pełen sukcesów, dynamicznego rozwoju i nieszablonowych realizacji, z których możemy być dumni. Od samego początku, otwierając pierwszą siedzibę w Krakowie, w 2000 roku, wiedzieliśmy, że tworzymy unikalną markę – specjalistę na rynku polskim i europejskim w dystrybucji, a także produkcji materiałów wykończeniowych do obiektów komercyjnych. Sukcesywnie podejmowaliśmy współpracę na zasadach wyłączności z największymi producentami z całego świata – Newmor Wallcoverings, Len-Tex Corporation, Halbmond Teppichwerke GmbH, Tapibel i wiele innych. Duży potencjał i bogata oferta produktowa pozwala nam na prowadzenie kompleksowej i profesjonalnej usługi sprzedaży systemów wykończenia ścian i podłóg obiektowych. Zachowujemy balans pomiędzy pięknem, użytecznością i najwyższą jakością. Prowadząc politykę odpowiedzialnej współpracy i stawiając na stały rozwój i stabilizację firmy udało nam się zrealizować kolejny cel. Zrezygnowaliśmy z wynajmowanych powierzchni biurowych i staliśmy się właścicielem trzech nowoczesnych siedzib – biur i showroomów w Krakowie, Warszawie oraz Gdańsku. W bieżącym roku otworzyliśmy również nowoczesny magazyn wysokiego składowania w Krakowie. Pełni pasji i zaangażowania działamy na terenie całej Polski i Europy, aby dotrzymać kroku stale rozwijającej się branży biurowej i hotelarskiej.

Długofalowe relacje i profesjonalna współpraca

Zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne jest wzajemne zaufanie i partnerstwo w budowaniu relacji biznesowych, dlatego konsekwentnie ulepszamy i udoskonalamy naszą ofertę. Posiadamy najlepsze światowe marki dające możliwość wyboru unikatowych produktów i realizacji designerskich wnętrz. Nasze innowacyjne technologie pozwalają tworzyć produkty zgodne ze światowymi standardami oraz nowoczesnym wzornictwem. Nasi klienci i partnerzy zawsze mogą liczyć na efektywną współpracę, a dzięki specjalistycznej wiedzy gwarantujemy dobór najlepszych na rynku materiałów wykończeniowych. Potwierdzają to liczne certyfikaty, referencje oraz prestiżowe nagrody, które otrzymaliśmy w ciągu minionych 20 lat.

Doświadczenie i innowacyjność

Newmor Polska dzięki wieloletniej współpracy z najlepszymi europejskimi i amerykańskimi producentami jest gwarancją najwyższej jakości produktów w zakresie wykończenia ścian i podłóg. Jesteśmy liderem wśród dostawców profesjonalnych systemów wykończenia wnętrz obiektowych. Misja firmy opiera się na odpowiedzialnych decyzjach opartych na wieloletnim doświadczeniu i świadomemu podejściu do ekologii, zdrowia i bezpieczeństwa. Indywidualne podejście do klientów i partnerów oraz rzetelna współpraca z wykorzystaniem prestiżowych, certyfikowanych i obiektowych produktów to nasza wizytówka.