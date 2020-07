Nie tylko pandemia. Tubądzin podsumowuje półrocze

Kilka miesięcy pandemii i towarzyszące jej wyzwania dla branży, ale także premierowe kolekcje, nagrody za wzornictwo, działania zagraniczne, kolejna edycja Tubądzin Design Awards czy udział w targach 4 Design Days - Tubądzin podsumowuje pierwszą połowę roku 2020.

REKLAMA

Grupa Tubądzin ma za sobą najbardziej zaskakujące pół roku w historii firmy. Kilka miesięcy pandemii pozostawiło trwałe ślady na branży, pozwoliło jednak także firmie umocnić swoją pozycję, planować nowe rozwiązania i kolekcje oraz jeszcze bardziej wyjść naprzeciw klientom i partnerom.

Pandemia i duże plany na przyszłość

Po trzech miesiącach intensywnych obostrzeń w kontaktach społecznych i wprowadzenia ostrych reżimów sanitarnych, Grupa Tubądzin może pokusić się o pierwsze podsumowania.

- Sytuacji epidemiologicznej w kraju nikt z nas nie mógł przewidzieć. Dzięki niej jednak dowiedzieliśmy się kilku rzeczy o naszej branży, klientach i nas samych. Przez pierwsze tygodnie wyłącznym priorytetem było utrzymanie kadry pracowniczej, ciągłości produkcji i optymalizacja kosztów. Kwiecień także dla Grupy Tubądzin był trudny, jednak udało się go zakończyć z wynikiem dodatnim. Maj to już plany inwestycyjne oraz otwieranie sklepów u większości partnerów zagranicznych, choć w tym przypadku sytuacja nadal jest mało stabilna. Eksportujemy nasze produkty do 60 krajów i utrudnienia związane nie tylko z ruchem na granicach, ale z dużymi obostrzeniami handlowymi w innych krajach były dla nas wyzwaniem. Jeśli nie wejdziemy w drugi etap pandemii, to mogę chyba oficjalnie powiedzieć, że największe wyzwania już za nami. Czerwiec 2020 będzie zapewne lepszy finansowo niż ten sam miesiąc w 2019 r. Nie byłoby to jednak możliwe gdyby nasi klienci i partnerzy nie okazali nam zaufania i wsparcia. Warto także wspomnieć o wspólnych akcjach pomocowych w branży, bardzo doceniam, że potrafiliśmy połączyć się w przekazywaniu do placówek medycznych i pomocowych niezbędnego sprzętu, to cenna lekcja dla branży - mówi Amadeusz Kowalski, wiceprezes zarządu Grupy Tubądzin

W ramach wsparcia w walce z koronawirusem Grupa Tubądzin przekazała lokalnym placówkom 31 000 maseczek chirurgicznych, 1 300 przyłbic oraz 2 respiratory reanimacyjno-transportowe.

Warto podkreślić, że firma wróciła do 100% mocy produkcyjnych, nie nastąpiły żadne grupowe zwolnienia, a wszystkie zamówienia realizowane są bez opóźnień.

Inwestycje

Firma jest obecnie w trakcie realizacji wielkiej inwestycji. - Pod koniec tego roku planowane jest uruchomienie nowej części centrum logistycznego w Cedrowicach, które w rozbudowanym kształcie stanie się jednym z największych w Europie ośrodków logistycznych. Nasza inwestycja, warta 80 milionów złotych, to projekt najnowocześniejszy z możliwych, który wielokrotnie zwiększy możliwości obsługi logistycznej naszych partnerów handlowych. Skala naszego biznesu i zapotrzebowanie na płytki Tubądzin nieustannie rośnie, z nowym Centrum Logistycznym będziemy mogli zdecydowanie przyspieszyć i zwiększyć dotarcie naszych produktów do dystrybutorów. Wraz z otwarciem zmodernizowanego centrum w zakresie obsługi klienta zapewnimy poziom, którego nie oferuje jeszcze nikt w branży - dodaje Amadeusz Kowalski.