Nie żyje Helmut Jahn. Architekt warszawskiego Cosmopolitana zginął w wypadku

W wieku 81 lat, w wypadku zginął architekt Helmut Jahn, autor projektu warszawskiego wieżowca Cosmpolitan.

Helmut Jahn zginął 8 maja. Architekt jechał na rowerze w pobliżu swojego domu w Campton Hills, położonego na zachód od Chicago. Według relacji, architekt miał nie zatrzymać się przed znakiem stopu i został potrącony przez dwa pojazdy, przytacza TVN24.pl.

Pochodzący z Norymbergii amerykański architekt Helmut Jahn to jeden z najwybitniejszych architektów XXI wieku i wizjonerów współczesnego projektowania. Wymieniany przez znawców w jednym rzędzie z takimi sławami architektury jak Norman Foster czy Zaha Hadid. Jest autorem prestiżowych projektów na całym świecie, między innymi kompleksu Sony Center w Berlinie, One Liberty Place w Filadelfii, Highlight Munich Business Towers, 50 West Street w Nowym Jorku czy State of Illinois Center w Chicago.

American Institute of Architects już w 1991 roku zaliczyło go w poczet najbardziej wpływowych amerykańskich architektów.

Za projekt warszawskiego apartamentowca Cosmpolitan odebrał Nagrodę Architektoniczną przyznaną przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy.