Nie żyje Paco Rabanne. Słynny projektant miał 88 lat

W wieku 88 lat zmarł słynny hiszpańsko-francuski designer mody Paco Rabanne. Znany był z ekstrawaganckiej, metalicznej mody i zapachów perfum.

Słynny hiszpański projektant mody, Paco Rabanne zmarł w wieku 88 lat. Śmierć projektanta potwierdził oficjalny profil domy mody Maison Paco Rabanne na platformie społecznościowej Twitter.

Paco Rabanne sławę zyskał w latach 60. XX wieku za sprawą swoich perfum i ekstrawaganckiej metalicznej mody. Rabanne jest uznawany za jedną z najbardziej przełomowych postaci mody XX wieku.

The House of Paco Rabanne wishes to honour our visionary designer and founder who passed away today at the age of 88. Among the most seminal fashion figures of the 20th century, his legacy will remain a constant source of inspiration. pic.twitter.com/H2ARz41BjY