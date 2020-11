Nieużytki zamienią się w łąki z ulami

Ruszył projekt "Energia bioróżnorodności", w ramach którego zagospodarowane będą nieużytki na terenie zalewu Narwi. Prawie 2,7 hektara łąk kwietnych zostało wysianych na obszarze składowiska odpadów paleniskowych w Ostrołęce oraz przed siedzibą Energa Elektrownie Ostrołęka SA. W planach jest również montaż uli.

REKLAMA

Projekt zainaugurowano w Ostrołęce, zakładając łąkę na obszarze składowiska odpadów paleniskowych i przed siedzibą spółki Energa Elektrownie Ostrołęka SA.

Realizacja tego etapu pozwoli na zagospodarowanie nieużytków na terenie zalewu Narwi w celu zwiększania bioróżnorodności oraz docelowo ratowania pszczoły dzikiej oraz pszczoły miododajnej. W kolejnych latach planowany jest montaż uli w celach edukacyjnych, a także uruchomienie warsztatów dla dzieci i młodzieży z budowy „hoteli” dla dzikich pszczół oraz stworzenie ścieżek edukacyjnych.

„Energia bioróżnorodności” to kompleksowy projekt prośrodowiskowy, ekologiczny i edukacyjny. Łąki kwietne pozwalają ocalić zapomniane gatunki roślin i zwierząt, zapewniają pożywienie dla dzikich pszczół, dając im przestrzeń do życia, a zimą schronienie. Rośliny rosnące na łąkach przyczyniają się do obniżenia temperatury powietrza.

Działania w ramach przedsięwzięcia wpisują się w nową strategię rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej – Zielony Ład dla Europy.

Wykonawcą projektu jest Fundacja „Łąka”, która znajduje się na liście Startupów Pozytywnego Wpływu, opublikowanej w raporcie „Startupy Pozytywnego Wpływu. Radykalna Innowacja Społeczna. Raport 2019”.