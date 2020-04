Niezwykła secesyjna kolekcja Ireny Huml

Bez cienia wątpliwości można stwierdzić, że secesja jest jednym z najbardziej charakterystycznych stylów w historii designu. Obłe, miękkie organiczne formy połączone z roślinną lub zwierzęcą dekoracją niezwykle szybko przykuwają uwagę oglądającego, przyciągając swoim nieodpartym wdziękiem i fascynując kształtem. Wyjątkowe prace z tego okresu, z kolekcji Ireny Huml, wylicytować można na specjalnej aukcji online do 14 kwietnia.

Secesja ma swój początek w latach 90. XIX wieku, gdzie rozwijała się w kilku niezależnych od siebie ośrodkach, z których najważniejszymi były Bruksela, Wiedeń oraz Paryż. Początkowo był to styl w architekturze, jednak szybko został zaadaptowany do rzemiosła artystycznego. Na aukcji online prezentowane są 42 wyjątkowe przedmioty pochodzące z równie wyjątkowej kolekcji dzieł sztuki profesor Ireny Huml. To historyczka sztuki, która prowadziła prekursorskie badania nad polskim rzemiosłem artystycznym oraz designem okresu od przełomu XIX i XX wieku do współczesności. Jej działalność naukowa nadała zagadnieniu rzemiosła artystycznego istotne znaczenie w polskiej historii sztuki.

Najlepszym dowodem wielkiego zainteresowania profesor Huml rzemiosłem artystycznym jest jej kolekcja. Wystawione na aukcji obiekty są niezwykłym przeglądem secesyjnych form. Znaleźć tu można eleganckie patery, niezwykle ciekawy zestaw do ciasta w formie kwiatu, a nawet prawdziwy rarytas w postaci zestawu do kawy i herbaty zaprojektowany przez czołowego przedstawiciela wiedeńskiej secesji, Josepha Marię Olbricha. Na szczególną uwagę zasługuje paterka ze znakomitej wytwórni Pallme-König. Wykonana z zielonego, iryzowanego szkła oraz mosiądzu, osadzona na stopkach imitujących liście bluszczu jest esencją secesyjnego wdzięku. Bardziej eleganckie oblicze secesji ukazuje trójnożne szklane naczynko z pokrywką Theresienthal – wykwintny efekt jest uzyskiwany poprzez odpowiednie proporcje połączenia materiałów, szkła oraz platerowanego metalu. W ofercie znajdują się również takie przedmioty jak wazony, lustro, waga kuchenna czy płaskorzeźba z popiersiem kobiety. Licytować można do 14 kwietnia na stronie Desy Unicom