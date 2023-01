NOKE Architects wśród najbardziej obiecujących architektów przed 40

Architekci z pracowni NOKE Architects zakończyli rok z przytupem. Polska pracownia została wyselekcjonowana do zestawienia poświęconego wyłaniającemu się pokoleniu europejskich architektów przygotowanego przez włoski magazyn Platform.

Magazyn Platform. Architecture and Design postanowił wyprodukować zestawienie poświęcone najlepszym projektantom poniżej 40 roku życia w Europie.

Do udziału w tym zestawieniu zostało wyselekcjonowane między innymi polskie biuro NOKE Architects.

Plebiscyt jest poświęcony wyłaniającemu się pokoleniu europejskich architektów. Magazyn Platform. Architecture and Design jest kulturową i polityczną platformą na zniesienie barier, konfliktów i różnic, ukazując nasz kontynent europejski jako otwarte laboratorium badań, dialogu i eksperymentowania poprzez proces projektowy i otwartą konfrontację z lokalną społecznością.

Platform. Architecture and Design, to ogólnokrajowy magazyn poświęcony wzornictwu, architekturze i wnętrzom. Skierowany jest do architektów, projektantów, profesjonalistów i pasjonatów projektowania wnętrz. Prezentuje najlepsze włoskie wzornictwo, kreatywność i styl, uważnie śledząc międzynarodowe trendy i łącząc pomysły z nowymi kierunkami.

- W NOKE Architects dążymy do kreowania wyjątkowego i niepowtarzalnego świata. To marzenie staje się rzeczywistością dzięki połączeniu umiejętności i wizji architektów z potrzebami klientów - mówią wyróżnieni architekci.

Pracownia działa zajmuje się projektami o różnej skali i charakterze. Na swoim koncie ma przestrzenie publiczne, hotele, spa oraz biura, a także prywatne domy i przedmioty.

- Projektujemy unikatowe mozaiki, niepowtarzalne oświetlenie, meble na wymiar a także materiały tekstylne, dzięki czemu pokazujemy wyjątkowość danego miejsca i tworzymy przestrzenie, które można doświadczać wszystkimi zmysłami. Projektowanie doświadczeń jest kluczowe w projektach retail, przestrzeni publicznych, czy hoteli i biur. Lubimy zanurzyć się w historii miejsca i przekazać ten storytelling użytkownikom przestrzeni - tłumaczą architekci i dodają:

- Edukacja to słowo klucz obrany do przyszłych działań NOKE. Projekty na rzecz zrównoważonego rozwoju to kierunek, na którym chcielibyśmy budować portfolio naszego studia. Współczesny świat kreuje przed nami wiele wyzwań i niekończących się zmian. Badamy potrzeby ludzi, by jak najpełniej sprostać oczekiwaniom przyszłych użytkowników naszych projektów. To niekończący się proces kształcenia się i kreacji - naszych dwóch głównych motywacji do dalszego działania.

W zestawieniu znalazły się jeszcze dwie polskie pracowanie, pochodząca z Krakowa pracownia Budcud oraz zgarniająca nagrodę za nagrodą Franta Group. Całe zestawienie zobaczyć można pod poniższym linkiem:

https://www.platformarchitecture.it/prodotto/issue-38-digital/