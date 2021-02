Nowa inwestycja w Gdyni z miejscami sąsiedzkiej integracji

Plac do sąsiedzkiej integracji i spotkań przy kawie, park z placem zabaw, nocna iluminacja budynków, lokale usługowe i strefa rekreacyjna na świeżym powietrzu - nowa inwestycja w Gdyni powstaje zgodnie z nowymi trendami midex-use.

Osiedle Sceneria Parkowa w gdyńskiej dzielnicy Mały Kack powstaje w sąsiedztwie lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Za realizację inwestycji odpowiada trójmiejski deweloper Allcon. Projektanci postawili na funkcjonalną, współczesną architekturę, nawiązującą do zabudowy tej części Gdyni. Jasne elewacje budynków będą wyróżniać się uszlachetnionymi detalami elewacji z wykorzystaniem mineralnych płytek klinkierowych.

Twórcy osiedla zadbali także o przestrzeń zieloną wokół budynków. W południowo-zachodniej części inwestycji powstanie park z placem zabaw, urozmaicony drzewami i niską roślinnością ozdobną. Donice z zielenią udekorują cały teren nieruchomości.

Dużo uwagi poświęcono również projektowi wnętrz inwestycji. Łączy one miejski charakter z szacunkiem do natury. Użyte materiały i kolory będą zaczerpnięte z otoczenia osiedla. We wnętrzach pojawi się więc cegła, ciemnoszare wykończenia, czerń, szarość oraz głęboka zieleń. Całość uzupełnią złote i miedziane lampy, które umilą przestrzeń ciepłym światłem.

Ważnym elementem, uzupełniającym mieszkalną funkcję budynków Scenerii Parkowej, będzie też 9 lokali usługowych zlokalizowanych na parterze inwestycji z przeszklonymi witrynami od strony ulicy Parkowej. Wzdłuż lokali został zaprojektowany szeroki chodnik oraz liczne ławki, donice i klomby kwiatowe. W strefie pomiędzy budynkami powstanie plac, który umożliwi właścicielom lokali gastronomicznych zorganizowanie latem ogródków z zewnętrznymi stolikami i parasolami. Będzie to idealny punkt sąsiedzkiej integracji i spotkań przy kawie lub lunchu. W związku z miejskim charakterem, Sceneria Parkowa nie będzie ogrodzona, ale projektanci zadbali o szereg rozwiązań dbających bezpieczeństwo mieszkańców. Cały teren osiedla zostanie oświetlony za pomocą klimatycznego oświetlenia. Zaprojektowano nocną iluminację zarówno budynków, jaki i całego terenu osiedlowego. Do wyłącznego korzystania przez mieszkańców oddana będzie strefa rekreacyjna na świeżym powietrzu. Osiedle zostanie wyposażone w podziemną halę garażową, komórki lokatorskie oraz pomieszczenie na wózki i rowery.