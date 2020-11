Nowa marka hotelowa na polskim rynku. Zmodernizuje istniejące hotele

Pod szyldem marki Aiden by Best Western funkcjonować będzie Hotel Reymont w Łodzi. Ponadto Hotel Hetman w Rzeszowie oraz Hotel Kopernik w Olsztynie, wchodzące w skład grupy PHH, będą działały jako hotele marki Best Western Plus. Wszystkie obiekty przejdą gruntowną modernizację.

Sieć Best Western Hotels & Resorts i Grupa Kapitałowa Polskiego Holdingu Hotelowego jako pierwsze w Polsce otworzą hotel Aiden by Best Western. W poniedziałek 23 listopada panowie David Kong, prezes i dyrektor generalny Best Western Hotels & Resorts oraz prezes Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Hotelowego, Gheorghe Marian Cristescu, podpisali umowy franczyzowe na wprowadzenie marki Aiden by Best Western do Hotelu Reymont w Łodzi oraz marki Best Western Plus do hotelu Hetman w Rzeszowie i Kopernik w Olsztynie. Aiden by Best Western w Łodzi będzie pierwszym hotelem tej marki w Polsce. Wkrótce po podpisaniu umów obiekty zostaną ocenione pod kątem dostosowania ich do wymagań marek.

Aiden by Best Western

Aiden to sieć hoteli butikowych, których wnętrza zostały stworzone, tak by podkreślić wyjątkowy charakter marki. Każdy obiekt nawiązuje do miejsca, w którym się znajduje – odzwierciedla lokalny design oraz gościnność i otwartość odwiedzanego miasta – nie ma na świecie dwóch podobnych do siebie hoteli Aiden. Hotel Reymont położony jest w centrum Łodzi, w pobliżu Manufaktury, znanej w mieście galerii handlowo-rozrywkowej. Pod nową marką będzie oferował 71 pokoi hotelowych. Unikatowa aranżacja wnętrz hotelu w Łodzi sprawi, że obiekt będzie rozpoznawalnym punktem na mapie miasta. Łódzki Aiden by Best Western będzie czwartym hotelem tej marki na świecie.

Best Western Plus

Hotele Best Western Plus to nowoczesne wyposażenie i gustowne wnętrza, które sprostają wymaganiom turystów i osób podróżujących służbowo. Marka wykracza poza standardowe oczekiwania oferując wszystko, od dobrze wyposażonych pokoi po dodatkowe udogodnienia. Wraz z programem Best Western® Rewards, zobowiązuje się do zapewnienia najwyższego poziomu gościnności i wyjątkowego doświadczenia na poziomie lokalnym jak i na całym świecie.

Hotel Hetman, który będzie funkcjonował pod marką Best Western Plus, znajduje się w cichej i spokojnej okolicy, ale jednocześnie w niedalekiej odległości od centrum Rzeszowa. Dobra lokalizacja będzie atutem zarówno dla klientów przybywających w celach biznesowych, jak i turystycznych. Hotel będzie dysponował 58 przestronnymi, jasnymi pokojami.

Hotel Kopernik w nowej odsłonie będzie oferować swoim gościom wypoczynek w doskonałej lokalizacji w samym sercu Olsztyna, tuż obok Starego Miasta. Tym samym obiekt będzie idealnym miejscem spotkań biznesowych i pobytów wypoczynkowych. Do dyspozycji gości oddane będą 83 pokoje.