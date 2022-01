Nowa marka luksusowych hoteli butikowych

Grupa Accor rusza z nową linią butikowych luksusowych hoteli. Obiekty spod szyldu Emblems charakteryzować będzie luksusowe otoczenie i tętniące życiem przestrzenie publiczne.

Accor, wiodąca grupa hotelarska na świecie, startuje z nową linią unikalnych butikowych hoteli i luksusowych kurortów pod marką Emblems Collection.

Nawiązując do stylowej elegancji, charakterystycznymi elementami marki będą: luksusowe otoczenie, baseny godne galerii na Instagramie oraz tętniące życiem przestrzenie publiczne.

Pierwszym flagowym obiektem kolekcji będzie Guiyang Art Center Hotel, Emblems Collection, leżący w sercu chińskiej prowincji Guizhou. Obiekt pierwszych gości przyjmie w grudniu 2022 roku. Do 2030 roku Accor planuje otworzyć 60 hoteli należących do Emblems na całym świecie.

– Emblems Collection dodaje świeżości i nowego, ekscytującego wymiaru do oferty obiektów luksusowych Accor. Jednym z kluczowych celi naszej strategii jest dynamiczny rozwój najsilniejszych linii i wiodących marek luksusowych, nie zapominając przy tym o całym portfolio grupy, na które składa się ponad 40 marek na całym świecie – zaznacza Sébastien Bazin, prezes i CEO Accor. – Emblems Collection to hotele, których poszukują podróżnicy ceniący wysokiej klasy doświadczenia w butikowym stylu. To także ukłon w stronę hotelarzy, którzy cenią niezależne marki współtworzone z myślą o korzyściach współpracy z globalnym partnerem.

Wraz ze stworzeniem Emblems Collection grupa Accor umacnia swoją pozycję w sektorze marek luksusowych, inspirując się globalnym sukcesem butikowych hoteli wchodzących w skład MGallery Hotel Collection. Bogate portfolio luksusowej marki liczy w tej chwili ponad 100 hoteli butikowych na całym świecie. Dzięki podobnym, elastycznym podejściu w segmencie luksusowym do Emblems Collection dołączą unikalne obiekty wyróżniające się charakterystycznym designem, destynacją czy środowiskiem mieszkańców. Nawiązując do stylowej elegancji, charakterystycznymi elementami marki będą: luksusowe otoczenie, baseny godne galerii na Instagramie oraz tętniące życiem przestrzenie publiczne.

Obiekty wchodzące w skład Emblems Collection zostaną podzielone na trzy kategorie:

Emblems Collection Heritage – wizytówki wybranej destynacji, hotele współtworzące charakter miasta, miejsca lub kraju; nieruchomości, które celebrują najważniejsze elementy historii i tradycje kulturowe,

Emblems Collection Retreat - obiekty wypoczynkowe zlokalizowane wzdłuż sielankowych plaż, w otoczeniu kojących krajobrazów lub wtulone w górskie stoki, oferujące luksusową ofertę spa i wellness z najwyższej klasy opieką, dbając o spokój i dobre samopoczucie,

Emblems Collection Signature – designerskie hotele, które ucieleśniają ideę najwyższej estetyki, stylu, będące jedynym w swoim rodzaju artystycznym podpisem projektantów i miejscowych społeczności dokładających do wyjątkowej spuścizny hotelu.

Guiyang Art Center Hotel w Chinach