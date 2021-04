Nowa marka na rynku armatury. W duchu slow life

Na polskim rynku zadebiutowała nowa marka armatury łazienkowej i kuchennej. Uwzględnienie współczesnych potrzeb wzorniczych, funkcjonalnych i środowiskowych znajdują swoje odzwierciedlenie w ofercie Fdesign.

REKLAMA

Komfort i radość życia, doskonałe wzornictwo, bogactwo inspiracji, wszystko zaś w trosce o dobro planety i oszczędzanie zasobów. Takie idee stają się symbolem współczesności, a poszukiwanie produktów dla domu wiąże się z rosnącymi wymaganiami środowiskowymi. Na tej bazie powstała marka FDESIGN, która proponuje armaturę łazienkową i kuchenną znakomicie wpisującą się w powyższe trendy. Designerska perfekcja idzie w parze z podejściem proekologicznym, co wyznacza nowy nurt w podejściu zarówno do estetyki, jak i funkcjonalności na miarę czasów.

Debiutanckie kolekcje

Marka FDESIGN debiutuje na rynku z kolekcjami baterii i armatury do łazienki oraz kuchni, jak również dedykowanymi do nich zestawami akcesoriów. Proponowane produkty wyróżniają się wzornictwem dopracowanym w najdrobniejszych detalach, które odpowiada współczesnym gustom stylistycznym, a jednocześnie pozostaje uniwersalne i ponadczasowe, adaptując się do dynamiki trendów.

W ofercie FDESIGN znajdziemy modele zarówno spod znaku kreatywnego minimalizmu (kolekcje Meandro, Seppia, Brezza, Flusso, Pinea), nowoczesnej, kunsztownej elegancji (Ardesia, Zaffiro), jak i klasyki nawiązującej do tradycji bogatego europejskiego wzornictwa (Lacrima).

Armatura prezentowana jest w inspirujących kontekstach, a katalog produktowy FDESIGN ma formę magazynową i lifestyle’ową. Gotowe pomysły na wystrój łazienki pojawiają się w różnorodnych konwencjach, odpowiadających trendom wnętrzarskim.

W trosce o środowisko

Kolekcje FDESIGN powstały w nurcie szacunku do przyrody. Zastosowane rozwiązania technologiczne, takie jak aeratory, pozwalają cieszyć się na co dzień dobrodziejstwem natury, a jednocześnie obniżyć zużycie wody nawet o 50%. To zaś przekłada się również na mniejszy pobór energii na jej podgrzanie, dostarczenie, a także późniejsze zarządzanie ściekami. Co ważne, świadome gospodarowanie wodą nie odbywa się kosztem niższej funkcjonalności czy estetyki produktów.

Baterie, zestawy prysznicowe i akcesoria FDESIGN to również wybór na lata, dzięki czemu stanowi pewną inwestycję oraz ogranicza ilość generowanych odpadów, które wiążą się z częstymi remontami i zmianami wystroju. Wszystkie zastosowane elementy konstrukcyjne i użytkowe wyróżniają się wysoką trwałością, co potwierdza wydłużona, bezpłatna gwarancja do 7 lat na takie kluczowe elementy jak głowice oraz korpusy baterii.

Marka dąży również do redukcji zużycia ołowiu, stąd wykorzystywany jest mosiądz o obniżonej jego zawartości na poziomie nawet przewyższającym standardy unijne. Ponadto polipropylenowe elementy korków click-clack, które znajdują się w zestawie z bateriami, zastąpiono metalowymi, co oznacza mniejszą ilość obciążających środowisko tworzyw sztucznych.