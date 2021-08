Nowa odsłona portalu Zabytek.pl: 500 tys. zabytkowych obiektów i wizualizacje 3D

Narodowy Instytut Dziedzictwa uruchomił nową wersję portalu Zabytek.pl. To jedyne miejsce w Internecie, które posiada pełny zbiór blisko 500 tys. obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru i krajowej ewidencji zabytków

Działa już nowa wersja portalu Zabytek.pl. Znajdują się tu informacje o zabytkach w Polsce wraz z ich opisami i multimedialnymi treściami.

Część zabytków zaprezentowanych na podstronach portalu posiada wizualizację 3D w postaci siatkowych modeli MESH lub zarejestrowanych w wyniku skanowania laserowego chmur punktów.

Zabytek.pl prezentuje informacje o zabytkach w Polsce wraz z ich opisami i multimedialnymi treściami: archiwalnymi i aktualnymi zdjęciami, modelami 3D obiektów, chmurami punktów, filmami dokumentalnymi, skanami starych planów budynków czy lokalizacją obiektów. Znajduje się tu obecnie ponad 370 tys. zabytków archeologicznych, ponad 120 tys. zabytków nieruchomych, 114 miejsc z tytułem Pomnika Historii oraz 16 wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Obecnie Zabytek.pl udostępnia prawie 75 tys. zdjęć, przedstawiających obiekty zabytkowe wpisane do rejestru. Liczba ta stale rośnie, gdyż sukcesywnie dodawane są nowe treści. Oprócz zdjęć, not i opisów zabytków na portalu można przeglądać 36 kolekcji tematycznych oraz niemal 100 wycieczek prezentujących dziedzictwo kulturowe z 16 województw. Ponadto na stronie dostępne są 82 filmy zrealizowane z TVP Kultura, prezentujące zabytkowe perły, posiadające status Pomnika Historii.

- Poprzez Zabytek.pl chcemy popularyzować i uświadamiać, jak ogromnym skarbem są zabytki na terenie Polski, chcemy wzbudzić ciekawość i chęć odwiedzenia tych miejsc, czerpania z ich zasobów, a tym samym pogłębiania wiedzy i świadomości na temat przeszłości, kultury, naszych korzeni. – tłumaczy Bartosz Skaldawski, dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Funkcjonalne narzędzia

Na portalu Zabytek.pl użytkownicy mogą zakładać swoje konta, co umożliwia im współtworzenie treści portalu poprzez dodawanie własnych zdjęć i opisów, dodawanie obiektów do listy ulubionych, a także zapisanie się do newslettera. Ilość materiałów cyfrowych udostępnianych na portalu stale rośnie, w planach na ten rok jest również wprowadzenie nowej funkcjonalności polegającej na możliwości przeglądania zdjęć panoramicznych 360 st.