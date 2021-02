Nowa polska marka wnętrzarska debiutuje na rynku

Na rynku zadebiutowała nowa polska marka łazienkowa. W tym roku producent wprowadzi co najmniej sześć kolekcji.

Fjordd to nowa marka łazienkowa. Oryginalnie zaprojektowane i wyprodukowane w Polsce wanny i umywalki sukcesywnie pojawiać się będą na rynku, tworząc komplementarną i spójną ofertę. W tym roku producent wprowadzi co najmniej sześć kolekcji. Wszystkie modele wykonane są z kamiennego kompozytu Aquastone®, składającego się w dwóch trzecich ze sproszkowanej skały dolomitowej. Kontakt z jego naturalną teksturą jest źródłem przyjemnych wrażeń sensorycznych. Materiał dzięki właściwościom termicznym, długo utrzymuje ciepło wody, czym góruje nad akrylem i stalą.

– Punktem wyjścia do stworzenia produktów marki Fjordd było pytanie – jaką rolę pełni dziś łazienka w naszych domach? I jak wpływa to na sposób jej wyposażenia. Z pewnością nie jest już tylko miejscem, do którego wpadamy w pośpiechu. Obecnie jest to starannie zaprojektowana przestrzeń, dająca komfort i ciesząca oko. Dlatego projekty dla Fjordd są wyjątkowo ergonomiczne i unikalne pod względem designu. Udało się to uzyskać dzięki wyjątkowo plastycznemu materiałowi jakim jest Aquastone®, który jest wdzięczną materią dla projektanta – podkreśla dr sztuk Marcin Jędrzak, projektant produktów marki Fjordd.

Inspiracja naturą

Początek marce dał zachwyt nad majestatycznym pięknem norweskich fiordów. Odwiecznym połączeniem i współgraniem dwóch żywiołów – kojącej wody i niezniszczalnych skał. To dzięki tej inspiracji z materiału, składającego się głównie ze skały dolomitowej, powstają wanny i umywalki o ponadczasowym designie. Pełne harmonii, spokoju i relaksu. Teraz cząstkę wolności, przestrzeni i natury możemy odnaleźć́ w domowym zaciszu, dzięki marce Fjordd.

Wizualna harmonia

Kolekcje wanien i umywalek Fjordd są spójne, chociaż każda z nich zaprojektowana jest w inny sposób. Znajdziemy tu kształty eliptyczne, organiczne, formy inspirowane grotem strzały z mocniej zarysowanymi łukami lub nawiązujące do ikonicznego designu smartfona. Wszystkie łączy subtelne, uniwersalne wzornictwo, dzięki któremu pasują do każdej łazienki. Dlatego idealną dla siebie propozycję znajdą tu wielbiciele stylu klasycznego i nowoczesnego, industrialnego i boho. A zestaw wanna i umywalka to gotowa podpowiedź, zwalniająca z konieczności szukania i dopasowywania do siebie dwóch modeli.

Ergonomiczne i niestandardowe

Wanny są wyprofilowane dokładnie tak, by zapewnić wygodną pozycję podczas kąpieli we dwoje, bądź samemu. Umywalki zaś mają tak dobraną szerokość i głębokość, że codzienne korzystanie z nich jest wygodne, a woda nie rozpryskuje się na blat. Wszystkie urządzenia łączy perfekcyjne wykończenie. Przykładem tego są maskownice odpływu wykonane z tego samego materiału co produkt, czyli z kompozytu Aquastone®. Dzięki temu wanny i umywalki zachowują jednolity wygląd, możemy więc do nich dobrać armaturę w dowolnym kolorze. W przypadku wanny jest to niestandardowe rozwiązanie, które marka Fjordd ma jako jedna z nielicznych.

Domowe SPA

Świadomie lub nie, każdy z nas ma swoje rytuały – poranna kawa, lektura przed snem, weekendowe wypady za miasto. Można je wymieniać bardzo długo… Jednak niewielu z nas uzmysławia sobie, jak rytuały pozytywnie wpływają na nasze samopoczucie. Na ich uzdrawiającą moc wskazywali Freud i Jung. Rytuały są pewnikiem, wprowadzają porządek do naszego życia i pozwalają nam je pokochać. Jednym z najprzyjemniejszych rytuałów jest… kąpiel, która odpręża ciało i poprawia nastrój. W pojedynkę lub we dwoje… Do tego właśnie stworzona została marka Fjordd, by dać nam domowe SPA, najbliższą przestrzeń dla ukojenia ciała i zmysłów.