Nowa szefowa działu odpowiedzialnego za design w 7R

Joanna Lewandowska w nowej roli będzie m.in. zarządzała zespołami profesjonalistów dedykowanych projektowaniu i architekturze budynków magazynowo-przemysłowych.

Z początkiem grudnia do firmy 7R dołączyła Joanna Lewandowska, obejmując stanowisko Head of Construction and Design.

W nowej roli zarządzała będzie zespołami profesjonalistów dedykowanych projektowaniu i architekturze budynków magazynowo-przemysłowych.

Joanna Lewandowska będzie również nadzorowała pracę kierowników projektów odpowiedzialnych za wykonanie inwestycji w ramach polskiej i międzynarodowej ekspansji dewelopera.

- Doświadczenie i kompetencje Joanny pozwolą nam jeszcze efektywniej pokierować procesem powstawania naszych projektów. Jako Head of Construction and Design, Joanna będzie wspierała zarząd firmy w rozwijaniu biznesu 7R w Polsce oraz na rynkach zagranicznych w zakresie architektury, projektowania i wykonania inwestycji. Nasza strategia zakłada, że do 2025 r. portfel zrealizowanych projektów 7R przekroczy 4,5 mln mkw., - mówi Bartłomiej Krawiecki, wiceprezes zarządu i COO w 7R.

Joanna ma ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w branży deweloperskiej i wykonawczej, zdobyte w strukturach zagranicznych korporacji na stanowiskach kierowniczych. Była odpowiedzialna za zarządzanie projektami i budowanie struktur technicznych. Nadzorowała pracę zespołów realizujących całościowe procesy inwestycyjne – od projektowania, architekturę, przez rozwój standardów projektu i realizację inwestycji. Dodatkowo, Joanna posiada doświadczenie we wprowadzaniu na polski rynek projektów biznesowych polegających na utworzeniu polskich struktur jednostek realizujących strategię rozwoju biznesu wewnątrz międzynarodowych korporacji.

Joanna jest absolwentką Politechniki Warszawskiej, gdzie studiowała na Wydziale Inżynierii Lądowej. Ukończyła także amerykańską uczelnię Central Connecticut State University w New Britain na kierunku Engineering Economic Analysis oraz studia podyplomowe: w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie z zakresu zarządzania wartością przedsiębiorstwa i w SWPS – Master Class of Management.