Nowa wersja popularnego oprogramowania dla projektantów

Na całym świecie od środy 16 września 2020 dostępna jest wersja angielska nowego oprogramowania Vectorworks 2021. Zlokalizowana wersja w języku polskim, która zostanie wzbogacona o narzędzia dostosowane do ukaże się w czwartek 29 października 2020. Nowa wersja wprowadza szereg funkcjonalności usprawniających pracę z softwarem.

W wersji 2021 przebudowano najczęściej używane funkcje w elastyczne oraz efektywne narzędzie dla każdego projektanta.

Użytkownicy oprogramowania znajdą funkcjonalności takie jak:

- szybsze rysowanie z podręcznym menu - dostosowywane do potrzeb projektanta, narzędzia zawsze są tam, gdzie ich potrzebuje: wokół kursora;

- szybkie wyszukiwanie w Vectorworks gdzie za pomocą skrótu klawiszowego, wywołany zostaje pasek wyszukiwania, który umożliwia szybkie odnajdywanie poleceń i narzędzi w Vectorworks;

- efektywniejsza nawigacja oraz poruszanie po dużych plikach dzięki ulepszeniom w module graficznym Vectorworks (VGM), nawet pięciokrotnie szybsze ładowanie plików. Udoskonalona praca podczas zmiany widoków 3D oraz widoczności warstw, to nowa jakość podczas nawigacji w 3D za pomocą narzędzia Flyover lub podczas zmiany widoków;

- ulepszone opcje importu i eksportu (w tym pełna obsługa wymiany danych w natywnych formatach Microsoft Excel)

Oprócz tego projektanci pracujący przy złożonych projektach dla większych zespołów skorzystać będą mogli z nowej funkcjonalności jaką jest serwer pracy zespołowej, który ma ułatwić pracę w dużych zespołach interdyscyplinarnych. Z kolei dla korzystających z technologii BIM wprowadzono materiały zawierające zasób przedstawiający określony materiał budowlany. Wprowadzenie tego typu zasobu ma na celu zwiększyć efektywność pracy w technologii BIM. Każdy zasób materiałowy można wyposażyć w zestaw niezbędnych informacji, a następnie przypisać go do komponentu obiektu. Daje to możliwość prawidłowej prezentacji obiektu zarówno na etapie projektowania, jak i sporządzania dokumentacji kontraktowej. Ponadto zastosowanie materiałów umożliwia wykonanie dokładnych przedmiarów na potrzeby zamówień i kosztorysowania oraz gruntownej analizy materiałowej nie tylko na etapie konstrukcyjnym, ale i w całym cyklu życia budynku. Użytkownicy oprogramowania będą mogli skorzystać również z nowego narzędzia do tworzenia osi konstrukcyjnych (w układzie równoległym i promieniowym).

Dla architektów krajobrazu przygotowano funkcjonalność metamorfozy powierzchni roślinnej, którą użytkownik może teraz definiować za pomocą warstwowych komponentów. Wystarczy wybrać odpowiednie warstwy, a efekt zostanie automatycznie uwzględniony na przekrojach i przy obliczaniu objętości mas ziemnych. Projektanci z branży rozrywkowej będą mogli skorzystać z doskonalenia w zakresie podnośników linowych oraz wciągarek, które usprawniają proces projektowy podwieszanych konstrukcji scenicznych, czyniąc go bardziej intuicyjnym.

- Vectorworks 2021 jest kontynuacją naszego zaangażowania w poprawę jakości oraz zwiększonej wydajności. To kamień milowy w misji tworzenia najlepszego oprogramowania CAD/BIM dla profesjonalistów z branży AEC, architektury krajobrazu oraz rozrywki - przekonuje dyrektor generalny Vectorworks, dr Biplab Sarkar.