Nowa wnętrzarska marka ze Skandynawii na polskim rynku

Założona w 1963 roku skandynawska marka Jotex zadebiutuje w Polsce w grudniu tego roku otwarciem sklepu internetowego. Szwedzka firma od ponad 50 lat tworzy stylowe produkty do aranżacji wnętrz w duchu skandynawskiego designu i minimalizmu.

REKLAMA

Szwedzka marka Jotex oferuje swoje kolekcje we własnym sklepie internetowym, który pod koniec roku otwiera się także na rynek europejski, w tym Polskę.

Historia Jotex sięga roku 1963. Jej założycielem jest Sven-Åke Johansson, od którego nazwiska i słowa textile (tkanina) powstała kombinacja tworząca nazwę szwedzkiej marki. Firma początkowo specjalizowała się w zasłonach, jednak z czasem stale rozszerzała swój asortyment. Tym samym zdobywała coraz większe grono miłośników, oferując sprzedaż wysyłkową, a od 1997 roku – internetową, kiedy została uruchomiona pierwsza strona sklepu.

Tworzenie stylowych produktów w przystępnych cenach, które można łatwo zamówić z dostawą do domu, okazało się kluczem do sukcesu. To unikalne podejście do mody sprawia, że marka wciąż wyznacza trendy, prezentując ponadczasowy oraz niezwykły charakter skandynawskiego designu. Udowadnia, że „dom” to wyjątkowe miejsce, gdzie każdy może wyrazić swój styl i być sobą, a jego drzwi są zawsze otwarte dla rodziny oraz przyjaciół. Jotex posiada szeroki i niepowtarzalny asortyment aranżacji wnętrz, który stale jest aktualizowany, ale przy tym nie zapomina o swoim dziedzictwie oraz DNA.

Jotex zadebiutuje w Polsce w grudniu tego roku otwarciem sklepu internetowego. Mimo to już teraz marka zaczyna świętować poszerzenie swojej działalności o nowy rynek – na stronie Jotex.pl można zapisać się do newslettera i odebrać rabat 30% na pierwsze zamówienie.