Nowa wystawa w Muzeum Architektury we Wrocławiu. W centrum uwagi Steven Hall

Od 12 czerwca do 22 sierpnia w Muzeum Architektury we Wrocławiu dostępna będzie wystawa "Steven Holl. Making Architecture". Steven Holl to gwiazda światowej architektury, prekursor nowych technologii i inicjator myślenia o tworzeniu architektury w duchu ekologii i troski o środowisko.

REKLAMA

Steven Myron Holl Foundation, Galeria Sztuk Pięknych w Ostrawie, Gabinet architektury w Ostrawie i Muzeum Architektury we Wrocławiu zapraszają na wystawę Steven Holl. Making Architecture.

Wystawa zostanie udostępniona zwiedzającym od 12 czerwca i będzie prezentowana w Muzeum Architektury do 22 sierpnia 2021 roku.

Wernisaż odbędzie się w piątek 11 czerwca 2021 o godzinie 17, wyłącznie online. Transmisję z otwarcia będzie można obejrzeć na profilu MA na Facebooku.

Prezentowana w Muzeum Architektury we Wrocławiu wystawa jest częścią serii Hudson Valley Master’s Series, wystawianej w Samuel Dorsky Museum of Art.

Od 40 lat Steven Holl przewodzi działaniom, które bezpośrednio sprzeciwiają się wszechobecnemu trendowi cyfryzacji. Podejście Holla do projektowania opiera się na założeniu, że pomysłowe budynki mają szansę wyjść wyłącznie spod ludzkiej ręki. Architekt maluje akwarele na każdym etapie realizacji budynku, od pomysłu po jego realizację.

Prezentowana w Muzeum Architektury we Wrocławiu wystawa jest częścią serii Hudson Valley Master’s Series, wystawianej w Samuel Dorsky Museum of Art. Pomimo rozpiętości geograficznej (cztery kontynenty) i różnorodności programowej (od placówek opieki zdrowotnej po biblioteki, centra sztuki i muzea), wszystkie te projekty mają cechę wspólną - myślowo-wykonawczy duet dobrze funkcjonującej architektury.

Patronat Honorowy nad wystawą objęli Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk i Prezydent Ostrawy Tomáš Macura.

Organizatorzy: Steven Myron Holl Foundation, Galeria Sztuk Pięknych w Ostrawie, Gabinet Architektury w Ostrawie, Muzeum Architektury we Wrocławiu.

Wystawa została zorganizowana przy wsparciu: Ministerstwa Kultury Republiki Czeskiej, Statutarnego Miasta Ostrawy i Ambasady Stanów Zjednoczonych w Pradze.