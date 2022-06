Nowa wystawa w Muzeum Karykatury i projekty 10 polskich rysowniczek

#PatrzęCzujęRysuję to nowa wystawa w warszawskim Muzeum Karykatury. Wybrano prace 10 współczesnych polskich rysowniczek. Kto został wytypowany? Maria Apoleika, Matylda Damięcka, Magdalena Danaj, Marta Frej, Małgorzata Halber, Karolina Plewińska, Agnieszka Szczepaniak, Kamila Szcześniak, Monika Szydłowska i Marta Zabłocka.

Nową wystawę #PatrzęCzujęRysujęw warszawskim Muzeum Karykatury będzie można zobaczyć do 21 sierpnia 2022 r.

Na wystawie prezentowanych jest niemal 300 prac aż 10 zdolnych współczesnych rysowniczek.

#PatrzęCzujęRysuję to wystawa zbudowana z fragmentów kobiecej codzienności; czasem zaskakujących i zabawnych, niekiedy trudnych i bolesnych. Z codziennych obserwacji rzeczywistości – intymnej, prywatnej, publicznej, medialnej, politycznej. Artystki, korzystając z żartu jako narzędzia pozwalającego oswoić świat, jednocześnie wielokrotnie podają w wątpliwość rządzące nim reguły.

Maria Apoleika, Matylda Damięcka, Magdalena Danaj, Marta Frej, Małgorzata Halber, Karolina Plewińska, Agnieszka Szczepaniak, Kamila Szcześniak, Monika Szydłowska i Marta Zabłocka to właśnie prace tych 10 rysowniczek zobaczymy na wystawie w warszawskim Muzeum Karykatury.

Dziesięć rożnych artystek, dziesięć spojrzeń na ten sam świat

To świat kobiet nieobojętnych na to, co wydarza się wokół nich, ale też określony przez normy i okoliczności, które kobiet szczególnie dotyczą.

Naturalnym otoczeniem dla ich twórczości są media elektroniczne, gdzie mają szerokie grono odbiorczyń i odbiorców. Spotykaliśmy się z nimi w internecie, który narzuca swój własny sposób korzystania – klikamy, lajkujemy i skrolujemy dalej. Jak funkcjonują w innej, wystawowej przestrzeni? Czy modyfikuje to ich przekaz? To pytania do odbiorczyń i odbiorców wystawy.

Granica między literaturą a sztukami plastycznymi jest płynna i umowna. Gdzieś między nimi mieści się komiks. Podobnie rysunek satyryczny, rysunek-minifelieton, rysunek-metafora... I oczywiście memy. Nawet sam graficznie przedstawiony tekst niesie dodatkowe emocje i znaczenia. Kreska potrafi czasem powiedzieć więcej niż sto słów.

Na wystawie prezentowanych jest niemal 300 prac wybranych spośród 5000. Wystawie towarzyszą spotkania, oprowadzania. Kuratorka wystawy jest Kinga Dunin, zaś kuratorem ze strony muzeum: Michał Rzecznik.