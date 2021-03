Nowe autobusy w Łodzi. Wygodne i ekologiczne

Jeszcze w tym roku w Łodzi pojawi się 51 nowych, klimatyzowanych autobusów. Moduł z miękką hybrydą będzie dodatkowo punktowany, co znaczy, że przewoźnik stawia na ekologiczne rozwiązania.





REKLAMA

MPK – Łódź ogłasza przetarg na dziesięcioletni wynajem tych pojazdów. Moduł z miękką hybrydą będzie dodatkowo punktowany, co znaczy, że przewoźnik stawia na ekologiczne rozwiązania. System „mild hybrid” to rozwinięcie technologii rekuperacyjnej. Warto zaznaczyć, że rekuperację mają już autobusy, które kursują po Łodzi od 2019 r., czyli Solarisy IV generacji. W obecnym przetargu jednym

z podstawowych wymogów poza niską podłogą czy klimatyzacją jest właśnie rekuperacja wykorzystująca energię wytwarzaną w czasie hamowania.

Przetarg dotyczy wynajmu 29 jednoczłonowych (12 m ) i 22 przegubowych (18 m) autobusów, które zostaną rozdysponowane między dwiema zajezdniami autobusowymi, czyli Zajezdnią Limanowskiego i Zajezdnią Nowe Sady.

Wyposażenie pokładowe nowych autobusów to m.in.:

– elektroniczny system informacji pasażerskiej (tablice informacyjne, urządzenia głośnomówiące)

autokomputer,

– cyfrowy system rejestracji obrazu

– system automatycznego zliczania pasażerów

– automat do sprzedaży biletów w pojazdach

– system informacji wizualnej

– system monitorowania ciśnienia i temperatury opon

Autobusy jednoczłonowe mają mieć możliwość przewozu minimum 85 osób, w tym minimum 26 na miejscach siedzących. Natomiast przegubowce powinny mieć 135 miejsc, w tym 38 siedzących. Obecnie ok. 47 proc. taboru autobusowego stanowią solarisy, 34 proc. mercedesy, 10 proc. isuzu, 4,8 proc. volvo, 4,3 proc. jelcze. Średni wiek łódzkiego autobusu to 7,9 lat. W przypadku autobusów przegubowych jest to aż 9,13. Chociaż w 2016 r. łódzki przewoźnik miał jedne z najmłodszych autobusów w Polsce, to brak dostaw taboru w latach 2016 -2019 spowodował znacznie obniżenie średniego wieku łódzkich autobusów. Dostawa 51 autobusów w tym roku pozwoli utrzymać średni wiek autobusu na poziomie 8 lat, a także umożliwi wycofanie najstarszych modele autobusów, w tym Volva czy Jelcze.

Jutro przetarg na dziesięcioletni wynajem autobusów zostanie opublikowany w Europejskim Dzienniku Zamówień Publicznych oraz na stronie MPK – Łódź.