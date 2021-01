Nowe biuro firmy Vorwerk Polska w Poznaniu

Firma Vorwerk Polska, zajmująca się sprzedażą wysokiej jakości sprzętu gospodarstwa domowego, otwiera w kompleksie Giant Office w Poznaniu kolejne biuro regionalne w Polsce.

Nowe biuro regionalne Vorwerk Polska, którego siedziba mieści się w najnowszym, poznańskim biurowcu, usytuowanym w centrum miasta u zbiegu ulic Górki i Głogowskiej, to już kolejne lokum firmy w stolicy Wielkopolski. Vorwerk posiada w Poznaniu także biuro okręgowe, zlokalizowane przy ulicy Kolorowej. Otwarcie nowego biura związane jest z rozwojem sieci sprzedaży firmy na tym obszarze oraz potrzebą poszerzenia przestrzeni szkoleniowej dla zespołu przedstawicieli handlowych.

– Spośród propozycji poznańskiego rynku biurowego wybraliśmy ofertę Gianta. Decyzja podyktowana była najkorzystniejszymi warunkami finansowymi, wynegocjowanymi przez doradców firmy Walter Herz w procesie najmu. Ponadto, biurowiec oferował najbardziej optymalną dla nas przestrzeń do pracy. Zapewniającą możliwość aranżacji przestronnych sali szkoleniowych, dużego magazynu oraz odpowiednio przygotowanych gabinetów dla kadry zarządzającej. Dzięki swoim rozwiązaniom projektowym i technicznym budynek zapewnia wysoki standard i komfort środowiska pracy – mówi Wojciech Ćmikiewicz, dyrektor generalny Vorwerk Polska.

Przy wyborze nowych przestrzeni biurowych dystrybutorowi doradzała firma Walter Herz.

– Firmie Vorwerk zależało przede wszystkim na tym, żeby nowe biuro znajdowało się w łatwo dostępnym miejscu w centrum Poznania, w pobliżu głównych szlaków komunikacyjnych, tak by lokalizacja zapewniała pracownikom doskonałą komunikację z wszystkimi rejonami miasta. Zgodnie z preferencjami klienta, braliśmy pod uwagę wyłącznie najnowocześniejsze obiekty, oferujące wysokiej jakości otwartą, pełną światła przestrzeń do pracy, która dawałaby możliwość elastycznej adaptacji, zgodnej z założeniami firmy. Poszukiwaliśmy atrakcyjnej powierzchni, usytuowanej na parterze bez barier dla osób niepełnosprawnych i z wygodnym parkingiem. Istotnym aspektem były także możliwości techniczne budynku, w tym najnowszej generacji łącza komunikacyjne, a także system wentylacji i klimatyzacji oraz instalacji elektrycznej, pozwalające m.in. przystosować powierzchnię do szkoleń dla pracowników, które wiążą się w tym przypadku z prezentacjami kulinarnymi – mówi Mateusz Dembski-Kornaga, Negotiator w Walter Herz.

Nowe biuro Vorwerk w Poznaniu o powierzchni około 450 mkw. pozwala firmie rozszerzyć możliwości handlowe w regionie, jak również zabezpieczyć potrzeby związane z organizowaniem spotkań z klientami.

Firma Vorwerk z siedzibą w niemieckim Wuppertalu, gdzie rozpoczęła swoją działalność w 1883 roku, ma obecnie zasięg międzynarodowy. Przedsiębiorstwo działa na rynkach w ponad 70 krajach na świecie. W Polsce istnieje od 1995 roku. Wiodącą działalność firmy stanowi sprzedaż wysokiej jakości sprzętu gospodarstwa domowego, w tym wielofunkcyjnego urządzenia Thermomix oraz systemu utrzymania czystości Kobold.

Poznański Giant Office, zlokalizowany przy ulicy Głogowskiej, który został oddany do użytkowania w minionym roku oferuje 15,3 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej, 1,8 tys. mkw. powierzchni handlowej oraz 440 mkw. powierzchni przeznaczonej pod gastronomię. Biurowiec zapewnia podziemny parking z 227 miejscami postojowymi. Posiada certyfikat BREEAM na poziomie Very Good.