Nowe centrum Witomina w Gdyni. To miejsce, które będzie łączyło wiele funkcji

To już czas, by na mapie gdyńskich Przystani postawić nowy punkt – w samym sercu Witomina. Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji, podpisał umowę na budowę centrum sąsiedzkiego z biblioteką przy ul. Widnej, przy skrzyżowaniu ulic Chwarznieńskiej i Rolniczej.

Zachodnia część Witomina to jeden z sześciu obszarów objętych działaniami rewitalizacyjnymi. Podczas konsultacji założeń Gminnego Programu Rewitalizacji mieszkańcy podkreślali, że obok poprawy jakości infrastruktury chcą w dzielnicy także miejsca spotkań dla osób w każdym wieku.

– Rozmawiając z mieszkańcami, usłyszeliśmy, że oczekują miejsca, gdzie będą mogli przyjść, kultywować sąsiedzkie znajomości i uczestniczyć w ciekawych zajęciach. Takim właśnie miejscem jest Przystań Widna 2A, w której działać będą centrum sąsiedzkie oraz biblioteka. Jej budowa rozpocznie się już wkrótce – informuje Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – Tego typu obiekty działają już w Wielkim Kacku, Chyloni, na Cisowej i Oksywiu. To, co jest unikalne dla Witomina, to fakt, że Przystań przy ul. Widnej powstanie zupełnie od nowa. To specjalnie zaprojektowany budynek, który stanie się wizytówką dzielnicy. Cieszymy się, że będziemy mogli zaprosić mieszkańców do tego miejsca i będą oni współgospodarzami tego obiektu.

Na działce w samym sercu Witomina powstaną dwa dwukondygnacyjne budynki, w których znajdą się centrum sąsiedzkie oraz filia Biblioteki Gdynia. Będą one tworzyć spójną całość. Wyróżnią je jasna elewacja osłoniona od strony skrzyżowania drewnianą, ażurową kurtyną oraz duże okna. Łączna powierzchnia użytkowa obu budynków to blisko 900 metrów kwadratowych. Poza bogatym zbiorem bibliotecznym na mieszkańców będą tam czekać m.in. sale warsztatowe, miejsca spotkań oraz sale do ćwiczeń.

– Powstanie Przystani Widna 2A zmieni Witomino nie tylko dlatego, że w centrum dzielnicy, na niezagospodarowanej działce, pojawią się nowe budynki. Bardzo ważny jest fakt, że mieszkańcy zyskają zupełnie nowe możliwości ciekawego, wspólnego spędzenia czasu. W bliskim sąsiedztwie Przystani działa Miejski Klub Seniora „Witomino”, jest też placówka dla młodzieży. Mnóstwo doświadczeń, których połączenie da Przystani energię – zwraca uwagę Danuta Styk, radna z Witomina, członkini gdyńskiego Komitetu Rewitalizacji.

Mieszkańcy będą mieli do dyspozycji wielofunkcyjną salę sąsiedzką, kuchnię przeznaczoną na warsztaty kulinarne i sale do ćwiczeń. Z kolei na terenie między budynkami pojawi się dużo zieleni. Będą miejsca do siedzenia wraz z dodatkową małą architekturą oraz tryskacze posadzkowe – bardzo podobne do tych, które są atrakcją placu Kaszubskiego.

– To miejsce, które będzie łączyło wiele funkcji. Jednym z kluczowych zadań będzie integracja międzypokoleniowa. Mieszkańcy Witomina to nie tylko osoby starsze, ale też nie tylko osoby młodsze. To dzielnica, w której przenikają się różne charaktery i różne potrzeby. Przystań, wyjątkowa przestrzeń, będzie przyjazna dla każdego mieszkańca – mówi Jakub Ubych, radny miasta.