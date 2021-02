Nowe Muzeum Twierdzy Toruń już otwarte

Muzeum Twierdzy Toruń od piątku 5 lutego 2021 r. otworzyło się dla zwiedzających. Inauguracja działalności nowego oddziału Muzeum Okręgowego przy Wałach Gen Sikorskiego z powodu pandemii przesunęła się w czasie.

Muzeum Twierdzy Toruń mieści się w budynku dawnych Koszar Bramy Chełmińskiej, będących elementem XIX-wiecznego fortecznego systemu obronnego, powstałego dla wzmocnienia wschodniej granicy Prus. To jeden z najlepiej zachowanych w Europie zespołów budowli obronnych, stanowiący niezwykle cenny zabytek architektury militarnej. Składają się na niego forty, schrony, baterie artyleryjskie i budowle zaplecza. W Koszarach Bramy Chełmińskiej, przeznaczonych dla około 160 żołnierzy, mieściło się także laboratorium amunicyjne. Mierzący 113 metrów blok koszarowy składa się z trzech skrzydeł, mieszczących 16 komór podzielonych na 26 pomieszczeń. Przez wiele lat obiekt był nieużywany i ulegał zniszczeniu.

- Ci, którzy mieszkają w Toruniu od co najmniej kilkunastu lat, kojarzą to miejsce jako trochę zapomniane, opuszczone – mówił podczas konferencji prasowej prezydent Torunia Michał Zaleski. – W tym pięknym, XIX-wiecznym obiekcie, który pokazuje historię militarną naszego miasta, mieściły się m.in. magazyny, służące jako zaplecze gospodarcze różnych firm. Już wiele lat temu z prezydentem Fiderewiczem zastanawialiśmy się, jak można by przywrócić ten obiekt do świetności. Wiedzieliśmy, że to miejsce powinno być integralną częścią programu turystycznego Torunia i stanowić bramę do pięknego kompleksu obiektów fortecznych otaczających okręgiem nasze miasto.

- Zaprosiliśmy do współpracy pasjonatów z Torunia, którzy specjalizują się w budownictwie fortecznym i wojskowości w Toruniu – relacjonuje zastępca prezydenta Zbigniew Fiderewicz, który przewodniczył zespołowi odpowiedzialnemu za projekt. - Dzięki ich pracy dokumentacja została przyjęta i otrzymaliśmy pieniądze na realizację tego projektu. Roboty nie były łatwe, ale jesteśmy bardzo zadowoleni z efektu. W czasie prac pojawiły się też niespodzianki. Odkopano na przykład schody kamienne i klatkę schodową, której nie było w dokumentacji. Te elementy zostały odtworzone.

Prace nad projektem rozpoczęto w październiku 2016 (dokumentacja techniczna, audyty). Umowę o dofinansowanie podpisano 28.12.2017. Roboty budowlane rozpoczęły się w maju 2018 i zakończyły w grudniu 2019 (ostateczny odbiór prac -styczeń 2020). Od marca do października 2020 wykonywana była wystawa. Zakres inwestycji obejmował przeprowadzenie remontu konserwatorskiego budynku Koszar Bramy Chełmińskiej z otoczeniem, zakup trwałego wyposażenia i przygotowanie ekspozycji na potrzeby Muzeum Twierdzy Toruń, a także zabezpieczenie obiektu przed zniszczeniem. Wykonano m.in. roboty ziemne, roboty izolacyjne, remont kominów ponad dachem, udrożnienie kanałów drenarskich nad stropem, wymieniono i poddano renowacji stolarkę okienną i drzwiową, poddano renowacji elewację ceglaną, odtworzono klatkę schodową. Konieczne było też wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych. Zadbano też o elementy zewnętrzne, m.in.: nasadzono drzewa i krzewy, stworzono trawniki i uformowano nasypy. Wymieniono także nawierzchnie placów

i parkingu, chodników i alejek spacerowych. Wykonawcą prac była Firma Budowlana Fijałkowski i Spółka, zaś dokumentację przygotowała firma Archeicon Architecture&Construction – Ewa Kuklińska Kiwak.

Prace przeprowadzone zostały w ramach projektu „Muzeum Twierdzy Toruń – adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne”. Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Oś priorytetowa VIII „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury”. Działanie 8.1 „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury”. Koszt całkowity projektu wynosi 22 935 376 zł, natomiast kwota dofinansowania: 14 382 298,52 zł. Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.