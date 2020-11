Nowe normy energetyczne zrewolucjonizują budownictwo

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązywać zaczną zaostrzone kryteria dotyczące warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zdaniem Dawida Cyconia, prezesa ML System, nowe przepisy zrewolucjonizują branżę.

REKLAMA

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązywać zaczną zaostrzone kryteria dotyczące warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zobliguje to architektów i deweloperów do uwzględniania komponentów aktywnych w nowo powstających inwestycjach, zarówno tych obejmujących budynki indywidualne, jak i wielorodzinne, komercyjne czy publiczne. W ocenie ML System oznacza to rewolucję w branży budowlanej.

Rewolucja w branży

- W związku z zaostrzeniem norm dotyczących wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP), które wejdą w życie na początku 2021 r., obserwujemy coraz większe zainteresowanie ze strony architektów rozwiązaniami fotowoltaicznymi zintegrowanymi

z budownictwem (BIPV). Produkty ML System już na etapie wdrażania były dostosowane właśnie do rzeczonych, zaostrzonych norm - komentuje Dawid Cycoń, prezes ML System, jednego z liderów branży BIPV.

- Biorąc pod uwagę projekty architektoniczne i fakt, że powierzchnia dachów jest dziś mocno ograniczona, m.in. przez różnego rodzaju urządzenia, zwłaszcza w wysokich budynkach biurowych, optymalną drogą do spełnienia znowelizowanych regulacji prawnych będzie zastosowanie BIPV (m.in. fasady wentylowane, żaluzje fotowoltaiczne, szyby grzewcze czy fotowoltaiczne szyby zespolone). Wciąż jednak wielu architektów czy deweloperów nie do końca zdaje sobie jeszcze sprawę ze skali zaostrzenia wytycznych. W zapisach prawa nie ma np. wzmianki o „okresie przejściowym”. To prawdziwa rewolucja dla branży deweloperskiej i budowlanej - dodaje Dawid Cycoń.

Stanowisko organizacji branżowych w zakresie charakterystyki energetycznej

Polski Związek Firm Deweloperskich oraz organizacje związane z produkcją stolarki budowlanej i projektowaniem budynków w tym SARP (Stowarzyszenie Architektów Rzeczypospolitej) wnioskują, aby znowelizować Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w zakresie zaostrzenia wymagań dot. izolacyjności termicznej przeszklonych przegród.

Proponują, aby zrezygnować ze zwiększenia wymagań w tym zakresie obowiązujących od stycznia 2021 r. Uważają, że zwiększenie wymagań w zakresie współczynników związanych z efektywnością energetyczną budynków jest wystarczającym warunkiem, aby to projektanci kreowali, w jaki sposób budynek uzyskuje wartości wymagane. Może to być osiągnięte dzięki zwiększeniu udziału energii odnawialnej w budynku.

- Oczywiście popieramy ten postulat, ale jeśli doszłoby do złagodzenia warunków w zakresie izolacyjności termicznej, to dla zachowania równowagi powinny wzrosnąć wymagania dotyczące zwiększenia udziału energii odnawialnej w budynku, poprzez zaostrzenie współczynnika EP, odpowiedzialnego za roczne zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną

w przeliczeniu na metr kwadratowy. Dzięki temu założenia ustawodawcze dotyczące poprawy efektywności energetycznej budynków w celu dochodzenia do neutralności klimatycznej zostałyby zachowane - podkreśla Dawid Cycoń.