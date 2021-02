Nowe parki fotowoltaiczne w Polsce. Deweloper zainwestuje ponad 100 mln euro

Jako jeden z największych deweloperów energii słonecznej w Polsce, Green Genius planuje w tym roku budowę nowej elektrowni o mocy 32 MW. Produkowana w niej energia trafi do klientów biznesowych. Do połowy 2022 roku firma w planach ma stworzenie elektrowni PV o łącznej mocy 154 MW.

W listopadzie i grudniu ubiegłego roku Green Genius - należący do międzynarodowej grupy Modus Group – został jednym z deweloperów z największą liczbą wygranych aukcji OZE. W ich wyniku firma zrealizuje projekty elektrowni o łącznej mocy 79 MW, w tym dwie elektrownie fotowoltaiczne o mocy 8 MW i 63 o mocy 1 MW w różnych regionach Polski. Łączna wartość inwestycji to 57 mln euro. Dodatkowo, w tym roku Green Genius planuje realizację innych elektrowni solarnych o łącznej mocy 32 MW. Będą one zaopatrywać firmy w zieloną energię na warunkach rynkowych.

Obecnie firma kończy budowę farm fotowoltaicznych o mocy 43 MW na terenie całego kraju. Są one częścią projektu wygranego w aukcjach w 2019 r. Łączna wartość zaplanowanych oraz realizowanych inwestycji wyniesie ponad 100 mln euro.

– Postrzegamy Polskę jako jeden z najbardziej atrakcyjnych rynków dla energetyki słonecznej, szybko dążącym do wykorzystywania energii odnawialnej oraz z korzystnym otoczeniem regulacyjnym

i inwestycyjnym. Każdego roku budujemy w Polsce coraz większe parki fotowoltaiczne, dzięki czemu przyczyniamy się do wzrostu produkcji zielonej energii i łagodzenia zmian klimatycznych. Wygrane ostatnio aukcje przełożą się także na dalszy rozwój naszego zespołu – powiedział Simonas Šileikis, Szef Działu ds. Energii Słonecznej w Green Genius.

– Planujemy realizować nie tylko projekty z wygranych aukcji, ale także oferować innowacyjne usługi dla biznesu. Coraz więcej firm deklaruje chęć osiągnięcia neutralności klimatycznej, jednak – jak pokazują badania New Climate Institute – tylko 8% z nich ma wypracowaną strategię, która pozwoli ją osiągnąć. Co więcej, w tym momencie tylko 20% z nich korzysta z własnych źródeł energii odnawialnej, a aż 70% polega na zakupie certyfikatów, które mają niewielkie znaczenie dla prawdziwej transformacji energetycznej. Ta sytuacja to dla nas szansa. W odpowiedzi planujemy rozwijać parki PV, które na warunkach rynkowych będą sprzedawać energię klientom biznesowym oraz na giełdzie energii. Wiele dużych firm w Polsce jest już zainteresowanych kupnem zielonej energii, powstałej

dzięki parkom fotowoltaicznym. Zamierzamy poświęcić temu obszarowi znaczną uwagę – dodał Ruslan Sklepowicz, prezes Green Genius. W krajach południowych taki model rozwoju rynku energii słonecznej znany jest od lat. Optymistyczne jest to, że zaczyna być to uznawane za „nową rzeczywistość” także w Europie Środkowej i Północnej.

Green Genius jest jednym z największych deweloperów energii pochodzącej ze słońca w Polsce. Do tej pory na terenie Polski firma zrealizowała projekty budowy elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 86 MW. W 2019 oraz w 2020 roku przedsiębiorstwo sprzedało portfel 41 farm fotowoltaicznych Aberdeen Standards Investments, jednej z największych spółek zarządzającej aktywami na świcie. Green Genius zbudował także jedną z większych elektrowni w Polsce w modelu PPA, która dostarcza zieloną energię do fabryki Ferrero, producenta słodyczy i czekolady. Jej moc to ponad 2,2 MW.

W połowie 2022 roku, po realizacji planowanych przez Green Genius projektów, moc wszystkich farm fotowoltaicznych zainstalowanych przez firmę wyniesie prawie ćwierć gigawata (242 MW). Elektrownie te będą odpowiadały za produkcję ok. 4,5% całej energii słonecznej w Polsce. Pozwoli to na zaoszczędzenie 192 608 tCO2 rocznie, czyli tyle ile może w tym czasie absorbować blisko 30 000 drzew.