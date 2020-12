Nowe powierzchnie biurowe, odnowiona zabytkowa kamienica: deweloper podsumowuje rok

Budynek biurowo-technologiczny w Warszawie, park handlowo-biurowy w Piasecznie i zabytkowa kamienica z kameralną powierzchnią biurową i handlową w Lublinie: Real Management nie próżnował w tym roku, oddając do użytku trzy nowe inwestycje.

Real Management S.A. zamyka 2020 r. z trzema ukończonymi projektami, które łącznie dostarczyły na rynek ponad 11 200 mkw. powierzchni biurowej, handlowo-usługowej i technologicznej.

Zaprojektowany przez pracownię Dawidczyk i Partnerzy budynek biurowo-technologiczny Bolero Office Point 2 zlokalizowany w Warszawie, park handlowo- biurowy Point.44 w Piasecznie spod kreski Reform Architekci z Łodzi oraz zabytkowa kamienica z kameralną powierzchnią biurową i handlową przy Krakowskim Przedmieściu 34 w Lublinie, to trzy inwestycje oddane do użytkowania w 2020 r. przez dewelopera Real Management S.A.

– Bolero Office Point 2 to projekt BTS, który zrealizowaliśmy specjalnie dla UL International Polska Sp. z o.o. Na ponad 2000 mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej oraz 1700 mkw. zaawansowanej technologicznie powierzchni laboratoryjnej stworzyliśmy komfortowe miejsce pracy odpowiadające na wysokie wymagania najemcy, który w BOP2 ulokował swoje centrum badawcze – mówi Arkadiusz Płociński, wiceprezes zarządu Real Management S.A.

– Z kolei koncepcja wielofunkcyjnego Parku Point.44, którego jesteśmy współwłaścicielem, od początku zakładała stworzenie takiego miejsca na mapach Piaseczna i Warszawy, w którym wielbiciele sportu i adrenaliny znajdą pełną gamę produktów i usług związanych z ich hobby. Wśród najemców Parku POINT.44 są m.in. największy w Europie salon motocyklowy Liberty Motors (zajmuje 2850 mkw. z 5700 mkw. całkowitej powierzchni najmu budynku), klub Total Fitness, a w styczniu przyszłego roku otwarty zostanie salon i serwis rowerowy AirBike oferujący profesjonalny sprzęt dla kolarzy – dodaje Arkadiusz Płociński.

Trzeci projekt oddany w tym roku przez Real Management S.A. do użytkowania to kompletnie wyremontowana, XIX-wieczna kamienica ulokowana w jednym z najbardziej prestiżowych punktów Lublina, przy Krakowskim Przedmieściu 34. Ten kameralny projekt to 1800 mkw. wysokiej jakości powierzchni biurowej i handlowej, w którym swoją lubelską siedzibę mają firma Voice Contact Center Sp. z o.o. oraz firma Muscat.

Mimo trwającej pandemii, w przyszłym roku, Real Management S.A. nie zamierzamy zwalniać tempa. W przygotowaniu spółka ma projekty z dwóch sektorów – przemysłowego oraz mieszkaniowego.

– W 2021 r. jako deweloper i inwestor planujemy skupić się na dwóch sektorach rynku nieruchomości: rezydencjalnym (w planach mamy rozpoczęcie prac nad osiedlem ponad 300 energooszczędnych rezydencji w warszawskim Wilanowie) oraz industrialnym: dwa projekty magazynowe o łącznej powierzchni 150 tys. mkw. oraz rozbudowa kompleksu Bolero Office Park o kolejny, III etap, który będzie dopełnieniem stworzonego przez nas parku technologicznego – zapowiada Arkadiusz Płociński.