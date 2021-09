Nowe przystanki staną na trasie PKP ze Skarżyska-Kamiennej do Tomaszowa Mazowieckiego

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przygotowują stacje i przystanki na trasie ze Skarżyska-Kamiennej do Tomaszowa Mazowieckiego do obsługi pasażerskiej. Widać ścianki nowych peronów w Skarżysku Milicy, Stąporkowie i Końskich. Na prace przeznaczono ok. 25 mln zł.

REKLAMA

W grudniu, po 12 latach przerwy zaplanowano przywrócenie połączeń pasażerskich między województwami świętokrzyskim i łódzkim. W Skarżysku Milicy, Bliżynie, Stąporkowie i Końskich wykonawca przygotowuje stacje i przystanki do obsługi podróżnych. Na przygotowanym terenie, zabudowywane są ścianki nowych peronów, które zapewnią wygodę podróżnym. Będą bezpieczne dojścia w poziomie szyn, dostępne dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Perony zostaną oświetlone oraz wyposażone w wiaty, ławki i gabloty z rozkładem jazdy. Dla rowerzystów ustawione zostaną stojaki na rowery.

Na przystankach Brzask, Gilów, Sołtyków, Wólka Plebańska, Czarniecka Góra, Kornica, Ruda Białaczowska, Petrykozy, Sitowa, Opoczno, Słomianka, Szadkowice, Bratków, Jeleń ustawione zostaną wiaty, ławki i gabloty informacyjne. Aby podróżni mogli bezpiecznie wsiadać do pociągów, przygotowane będzie oświetlenie. Wykonawca rozpoczął poprawę nawierzchni peronów.