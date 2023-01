Nowe recyklomaty na plastik i aluminium stanęły w sklepach Carrefour

W ośmiu sklepach Carrefour na Śląsku stanęły recyklomaty, do kórych można wrzucać plastikowe butelki i aluminiowe puszki. Sklep zapłaci klientom za oddane odpady w bonami na zakupy.

Carrefour Polska oraz EKO-Punkt Organizacja Odzysku Opakowań wspólnie uruchamiają w 10 sklepach Carrefour w województwie śląskim test butelkomatów, do których można oddawać butelki plastikowe oraz puszki aluminiowe po napojach.

Za każde oddane opakowanie, sieć wypłaci klientom 15 groszy w postaci bonów, którymi od razu można zapłacić za zakupy.

Nowy system Carrefoura i EKO-Punktu jest szansą na zwiększenie ilości odpadów poddawanych recyklingowi w Polsce oraz wsparcie budżetu domowego Polaków w czasach wysokiej inflacji.

350 kg odpadów rocznie na jedną osobę

Jak pokazują dane GUS z ostatnich lat, statystyczny Polak wytwarzał średnio ponad 350 kg odpadów rocznie. Część z nich trafiła do ponownego przetworzenia, ale znaczna większość wylądowała na składowiskach odpadów.

Według danych Global Waste Index opublikowanych przez Sensoneo w 2022 r. (na bazie danych uzyskanych w 2019 roku) Polska znalazła się na 13. miejscu na świecie pod względem efektywności zarządzania odpadami komunalnymi.

W naszym kraju do recyklingu trafiła mniej więcej jedna czwarta z nich (26,6%). Zagospodarowanie odpadów komunalnych będzie miało szczególne znaczenie, ponieważ właśnie w odniesieniu do tych odpadów Komisja Europejska zatwierdziła 65-proc. poziom recyklingu w perspektywie do roku 2035.

Nowy system kaucyjny w Polsce coraz bliżej

W ślad za rosnącymi wyzwaniami klimatycznymi oraz zmianami w prawie unijnym, Ministerstwo Środowiska i Klimatu prowadzi obecnie prace nad regulacjami prawnymi, których celem jest wypracowanie i wdrożenie nowego systemu kaucyjnego w Polsce.

Wyprzedzając planowane regulacje, Carrefour Polska we współpracy z EKO-Punktem rozpoczyna test własnego rozwiązania, w którym w zamian za zwrócone opakowania plastikowe i aluminiowe po napojach, sieć będzie wypłacać swoim klientom pieniądze w postaci bonów na zakupy.

Nowe butelkomaty w 8 sklepach

Butelkomaty Carrefour i EKO-Punktu o wdzięcznej nazwie PETfur stanęły w 8 hipermarketach Carrefour: w Sosnowcu, Rybniku, Kędzierzynie Koźlu, Jastrzębiu Zdroju, Jaworznie, Chorzowie, Gliwicach oraz Katowicach, a także 2 supermarketach: w Pszczynie i Zabrzu (ul. Chopina). Automaty przyjmują butelki oraz puszki w formie nie zgniecionej oraz takie, na których nie został uszkodzony kod kreskowy.

Po zakończeniu zwrotu opakowań, maszyna wygeneruje podsumowanie oraz bon z całościową kwotą odpowiadającą liczbie zwróconych opakowań. Bonem od razu można zapłacić za zakupy w danym sklepie Carrefour i jest on ważny do końca danego dnia. Zebrane w butelkomatach opakowania trafią do zakładów zajmujących się profesjonalnym recyklingiem oraz po przetworzeniu, powrócą w pierwotnej formie na półki sklepowe.

Carrefour we współpracy z EKO-Punktem będzie aktywnie przyglądał się wynikom realizowanego testu oraz planowanym zmianom ustawodawczym w tym zakresie. Celem partnerów projektu jest jak najlepsze dostosowanie finalnego system odbioru opakowań do ostatecznych przepisów, które będą obowiązywały w naszym kraju.