Nowe, zielone uliczkami w centrum Łodzi. Powstaną jeszcze w tym roku

Pod koniec roku przejdziemy nowym, zielonym pasażem z EC1 i podziemnego dworca do ul. Piotrkowskiej w Łodzi. Nowa ulicą połączy też Traugutta i ŁDK z Tuwima i parkiem Sienkiewicza.

– Budowa trzech nowych ulic w Śródmieściu zaczęła się w październiku od prac wyburzeniowych. Rozebraliśmy między innymi dawną siedzibę straży miejskiej przy ul. Kilińskiego. W tej chwili prowadzimy głębokie prace ziemne przy budowie sieci wodno-kanalizacyjnej. Kolejny etap to prace przy instalacjach, które będą kładzione płycej i jeszcze wiosną rozpoczną się pierwsze prace brukarskie – mówi Wojciech Gez z firmy IDS, generalnego wykonawcy inwestycji.

Budowa nowych ulic to jeden z elementów programu rewitalizacji centrum. – Tworzymy nowe, atrakcyjne przestrzenie. W dużych kwartałach wytyczamy tzw. przebicia, ulice i pasaże. To z jednej strony możliwość przejścia, krótszą drogą, z drugiej miejsce, którym można przysiąść na ławce wśród zieleni, ale to także możliwość zainwestowania przy nowo wytyczonej ulicy – mówi Olga Kassyańska z Zarządu Inwestycji Miejskich.

Nowe ulice mają dzisiaj robocze nazwy: A, B, C. Pod koniec roku, kiedy zostaną już wybudowane, radni zdecydują, jakie nadać im nazwy. Łodzianie zgłaszali już swoje propozycje, a najczęściej pojawiającymi się były: Antoniego Szrama, harcmistrza Janusza Boisse, Marii Kwaśniewskiej, rodziny Pobóg-Malinowskich i Strajku Włókniarek.

Od strony ul. Traugutta nowa ulica „A”, poprowadzi pomiędzy wieżowcami dawnej Centrali Handlu Zagranicznego, minie nowy budynek komendy policji i połączy się z ul. Tuwima na wysokości wieżowca PKP i pawilonu handlowego.

Od strony ul. Kilińskiego nowa droga „B” będzie przedłużeniem ulicy Hasa i pozwoli nam przejść od EC1 i podziemnego dworca do ulicy A. Dalej – za komenda policji będzie kontynuowana trzecią ulicą C i poprowadzi do Sienkiewicza, a dalej będzie można przespacerować ul. Moniuszki do Mediateki i ul. Piotrkowskiej.

Ulice, które połączą ul. Traugutta z Tuwima oraz Kilińskiego z Sienkiewicza będą miały uspokojony ruch, wyniesione skrzyżowania i zostaną podłączone do miejskiego systemu monitoringu. – Będzie tu pełno zieleni, ponad tysiąc krzewów i bylin oraz przeszło trzydzieści drzew. Tak jak w przypadku innych inwestycji w rewitalizacji, będą to duże, kilkumetrowe nasadzenia. Do tego ławki, latarnie, stojaki i miejsca parkingowe – mówi Kassyańska.

Trzy nowe ulice mają zostać oddane do użytku w grudniu.