Nowe życie starej kawiarni. Trwa remont zabytkowego obiektu w Gdańsku

Od ponad półtora miesiąca trwa generalny remont zabytkowych pawilonów w Gdańsku na Aniołkach. Celem inwestycji jest przywrócenie mu dawnej świetności historycznej, gastronomicznej funkcji. Kiedy wypijemy kawę w dawnej Cafe Halbe Allee?

Kawiarnia Caffe Halbe Alle" w Gdańsku - gdzie była?

Prace remontowe w zabytkowym budynku przy al. Zwycięstwa 43A, położonym w sąsiedztwie przejścia naziemnego na wysokości Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, trwają od końca kwietnia.

W parterowym obiekcie, którego elewacja nawiązuje stylem do pruskiego muru, przed wojną działała kawiarnia Cafe Halbee Alle (Połowa Alei). Po wojnie zaś należąca do miasta nieruchomość została podzielona na mniejsze lokale, w których prowadzona była różnego rodzaju działalność, m. in. sklep spożywczy i gabinet stomatologiczny.

Remont kawiarni na Aniołkach - z dbałością o historię

Celem generalnego remontu budynku, realizowanego przez Gdańskie Nieruchomości, jest przywrócenie mu dawnej świetności i dawnej usługowo - gastronomicznej funkcji. Dawna kawiarnia i blisko 800-metrowa działka, na której jest położona, mieści się w strefie ochrony konserwatorskiej, a sam budynek ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków.

Wnętrza zabytkowej siedziby dawnej kawiarni na Aniołkach pozbawione zostaną wszelkich wtórnych podziałów. Fot. Gdańskie Nieruchomości

Oznacza to, że ochronie podlega charakter budynku, detale architektoniczne oraz zachowane elementy wystroju i wyposażenia wnętrz - tłumaczy Aleksandra Strug rzeczniczka Gdańskich Nieruchomości. - Modernizacja uwzględnienia szeroki zakres prac konserwatorskich, tak aby użytkowanie budynku po zakończeniu inwestycji było nie tylko komfortowe, ekologiczne i ekonomiczne, ale też pozwoliło cieszyć się piękną nieruchomością, odrestaurowaną z dbałością o historię.

Taka sama dbałość o możliwie wierny “powrót do historii” dotyczy terenu przylegającego do budynku i rosnącej na nim zieleni. Zgodnie z przekazami archiwalnymi, przed dawną kawiarnią zaprojektowano dziedziniec oraz taras zewnętrzny, na którym działać będzie letni ogródek.

Przywracanie i konserwacja istniejących dekoracji - to jedno z zadań wykonawcy remontu dawnej kawiarni na Aniołkach. Fot. Gdańskie Nieruchomości

Prace remontowe

Zaplanowane w budynku prace obejmują m.in.:

• usunięcie narosłych przez lata powojennego użytkowania wtórnych podziałów wnętrza i przywrócenie jednoprzestrzennej sali restauracyjnej i holu,

• rekonstrukcję ozdobnych elementów architektonicznych, takich jak słupy ozdobne, dekoracyjne belki stropowe,

• rekonstrukcję historycznych drzwi i okien oraz zewnętrznych rolet,

• przywrócenie wejścia głównego wraz ze schodami zewnętrznymi w centralnej części budynku oraz wyburzenie przedsionka wejściowego ze schodami zewnętrznymi dobudowanym w latach 80-tych,

• przywrócenie elewacjom frontowym historycznej formy poprzez rekonstrukcję części przegród budowlanych wraz z detalami architektonicznymi,

• docieplenie budynku od wewnątrz - by zmodernizowany budynek spełniał współczesne wymagania energetyczne, zamontowany zostanie także monitoring oraz instalacja BMS (Building Management System), pozwalająca na monitorowanie zużycia energii i mediów,

• dostosowanie obiektu i jego otoczenia do potrzeb osób niepełnosprawnych, m.in. poprzez instalację systemu przyzywowego w toaletach.

Konkurs, który wyłoni przyszłego użytkownika kawiarni

Zakończenie prac, zgodnie z umową, przewidziane jest w styczniu 2024 r. Szacowany koszt inwestycji wynosi to prawie 4,3 mln zł.

Przeprowadzenie konkurs na przyszłego użytkownika, który zgodnie z założeniami projektu zdecyduje się w tym miejscu prowadzić działalność restauracyjno- kawiarnianą, planowane jest jeszcze w trakcie trwania remontu - podkreśla Aleksandra Strug. - Zadaniem wyłonionego w konkursie operatora będzie realizacja części prac wykończeniowych zgodnie z wytycznymi projektowymi, ale też z potrzebami przyszłej działalności.

Celem modernizacji dawnej Cafe Halbe Allee jest przywrócenie pierwotnego rozkładu wszystkich pomieszczeń. Dotyczy to również piętrowego budynku położonego na tyłach dawnego lokalu gastronomicznego, wtórnie częściowo z nim połączonego. Dlatego kolejnym krokiem będzie projekt remontu i zagospodarowanie pomieszczeń użytkowych w tymże budynku.