Nowoczesne laboratorium w Gdyni. Kapsuła czasu wmurowana

W Gdyni powstaje nowoczesne laboratorium EMC, czyli kompatybilności elektromagnetycznej. Pozwoli ono analizować wpływ nowych technologii i urządzeń na środowisko oraz na nasze zdrowie.

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej na co dzień projektuje m.in. skomplikowane systemy okrętowe, czy konstruuje sprzęt do rozbrajania min. Teraz instytucja stawia na dalszy rozwój. Dzięki temu w Gdyni powstaje nowoczesne laboratorium EMC (Electromagnetic Compatibility), czyli kompatybilności elektromagnetycznej. Umożliwi ono m.in. prace nad eliminacją zagrożeń dla zdrowia, bezpieczeństwa ludzi oraz środowiska naturalnego, zwiększając równocześnie potencjał w zakresie badań urządzeń i sprzętu ważnego z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. Inwestycja da możliwość certyfikacji wyrobów, badań mechanizmów i systemów na jednostki pływające oraz elementów morskiej infrastruktury krytycznej, takich jak statki, okręty, porty, elektrownie wiatrowe, platformy wiertnicze.

Budowa nowego laboratorium

W środę, 9 czerwca odbyła się uroczystość wmurowania kapsuły czasu w powstający budynek. Umieszczono w niej m.in. informacje o spółce, realizowanych przez nią projektach i jej produktach. Znalazły się tam również pamiątkowe coiny i monety, drobne przedmioty, gazety, a także nagrania pracowników centrum z przesłaniem dla przyszłych pokoleń.

– Dzisiejsze wydarzenie to swoista podróż w czasie. Wysyłamy list do przyszłych pokoleń, które będą miały szansę obserwować, przeczytać i dowiedzieć się z naszych materiałów, jak funkcjonowało nasze społeczeństwo i pracownicy, jak sobie radziliśmy w czasach pandemii i jak podjęliśmy odważne decyzje, żeby zagospodarować naszą przyszłość. Dzisiaj też symbolicznie otwieramy budowę nowego laboratorium, które będzie przeznaczone do badania wpływu urządzeń nowej techniki na ludzkie zdrowie i środowisko naturalne. Ostatnio dużo się mówi o systemach 5G. To właśnie u nas będzie można zbadać, jak wpływają one na środowisko czy ludzi – mówi Marcin Wiśniewski, prezes zarządu Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej w Gdyni.

W uroczystości wziął udział prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, który podkreślał potencjał badawczy i znaczenie ośrodka.

– Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej to niezwykle ważna i cenna instytucja w naszym mieście. To nie tylko zaplecze intelektualne, ale też, co warto to podkreślić, bardzo ważny ośrodek, który wspomaga Marynarkę Wojenną w technikach nowoczesnego uzbrojenia. Bardzo się cieszę, że ta placówka się rozwija, bo tak jak Gdynia – nowoczesne, dynamiczne miasto, tak Marynarka Wojenna wymaga dziś wielkiego wsparcia w zakresie nowoczesnych technologii – mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.

Co powstanie w ramach inwestycji?

Laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej będzie miało 1050 m² powierzchni. Na podstawie prowadzonych tam badań będzie można określić poziom bezpieczeństwa każdego sprzętu teleinformatycznego.