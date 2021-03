Nowoczesność w parze z historią. Rewitalizacja budynków po fabryce Befana w Bydgoszczy

Rozpoczęła się rewitalizację historycznej, ceglanej zabudowy po fabryce Befana” w Bydgoszczy. Należy ona do najcenniejszych bydgoskich zabytków.





W ramach pierwszego etapu inwestycji „Nowy Port” u zbiegu ulic Marcinkowskiego i Obrońców Bydgoszczy rewitalizację przechodzi historyczna, ceglana zabudowa po fabryce Befana.

Zespół zabudowań przemysłowo-biurowych był wielokrotnie przebudowywany i rozbudowywany. Jego najbardziej charakterystycznym elementem stał się ceglany budynek biurowy u zbiegu ulic Marcinkowskiego i Obrońców Bydgoszczy. Wzniesiono go w 1899 roku. Zaprojektował go bydgoski architekt i budowniczy Paul Bohm. Jego kamienice należą, za sprawą wyjątkowo urozmaiconej formy połączonej z bogactwem detali, do najcenniejszych bydgoskich zabytków.

Budynek przy ul. Marcinkowskiego 8 liczy trzy kondygnacje i użytkowe poddasze. Posiada wiele elementów charakterystycznych dla wznoszonych wówczas secesyjnych kamienic. Od strony ul. Marcinkowskiego w budynek wkomponowane zostały balkony. Jeden z nich - z charakterystycznymi wazami - znajdował się na wykuszu (ta część budynku będzie odtwarzana). Elewacja w górnej części zwieńczona jest schodkowym gzymsem. Od strony ul. Obrońców Bydgoszczy charakterystycznym elementem budynku jest ścianka attykowa na szczycie budynku zwieńczona po obu stronach dekoracyjnymi kulami. Ceglaną elewację zdobią również gzymsy i nadokienniki.

W trakcie prac odrestaurowana zostanie też część przyległego budynku fabrycznego z 1884 roku. Posiada on również ciekawą silnie rozczłonkowaną elewację frontową od strony ul. Marcinkowskiego.

Zabytkowa zabudowa zabezpieczona

W ramach obecnie prowadzonych prac zabezpieczono część frontowej ściany budynku fabrycznego. Wykonywana jest również nowa żelbetowa konstrukcja stropów i balkonów. Rozebrano zbędne ściany działowe i usunięto stare instalacje. Zabezpieczenie historycznej zabudowy pozwoli inwestorowi realizować teraz prace przy nowych obiektach, które stawiane będą w obudowanym wykopie.

Pierwszy etap inwestycji obejmuje kwartał pomiędzy ulicami Obrońców Bydgoszczy Marcinkowskiego, bulwarami nad Brdą i nowo projektowaną, miejską zieloną aleją (nowy łącznik pomiędzy ulicami Obrońców Bydgoszczy i F. Focha). Stanowi on około 30% całej inwestycji. Powstaną dwa z czterech planowanych wysokościowców z apartamentami. Zabudowę mieszkaniową uzupełnią też budynki pierzejowe lokowane przy nowej alei. W odrestaurowanych budynkach fabrycznych funkcjonować mają natomiast kawiarnie i restauracje.

Znane w całej Europie

Początki fabryki przy ul. Marcinkowskiego wiążą się z powstaniem w 1852 zakładu rzemieślniczego produkującego magle ręczne, który po zmianie właściciela zajął się regeneracją używanych pilników. W II połowie XX wieku zakład przekształcił się w duże przedsiębiorstwo produkujące wiele innych wyrobów, m.in. kotły parowe do parowozów i akcesoria okrętowe. W 1915 roku po kolejnej zmianie właścicieli profil firma zaczęła się specjalizować w produkcji narzędzi (m.in. pilników, łopat, kilofów, siekier). Pod koniec lat 20. XX w. stała się największą wytwórnią pilników w kraju (200 pracowników), wyróżnianą medalami krajowymi i zagranicznymi, m.in. na wystawach w Paryżu, Rzymie i Poznaniu.

Przed wybuchem wojny zatrudnionych było w niej około 300 osób. W 1945 roku zakład upaństwowiono. Już w latach 70. XX wieku planowano przenieść produkcję na tereny w pobliżu „Zachemu”. Przeprowadzka nastąpiła dopiero w 2008 roku, po kolejnych zmianach własnościowych. Bydgoska Fabryka Narzędzi „Befana - Vis” obecnie działa na ternie Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. Produkuje m.in. wysokiej jakości pilniki, radełka.