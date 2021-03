Nowoczesny budynek w Leśnym Ogrodzie Botanicznym „Marszewo" już z wykonawcą

Nowoczesny budynek, który stanie w Leśnym Ogrodzie Botanicznym "Marszewo" w Gdyni ma już wykonawcę. Jak podaje Gdynia.pl, przetarg wygrała firma TB.Invest. Koszt inwestycji realizowanej przez Nadleśnictwo Gdańsk to niespełna 7 milionów złotych.

Nowy budynek, który powstanie w Marszewie, pozwoli, aby z licznych atrakcji edukacyjnych ogrodu mogła korzystać większa liczba odwiedzających. Projekt budowli wyłoniono w konkursie architektonicznym, który rozstrzygniętego pięć lat temu. Jego celem było wprowadzenie w istniejący obszar ogrodu zabudowy szanującej zastany leśny pejzaż.

To, co na pierwszy rzut oka wyróżnia projekt to odważna czerń opalonego drewna, która dominuje w bryle budynku. W projekcie użyto również wyjątkowej technologii o nazwie „cross laminated timber” (CLT) – polega ona na krzyżowym sklejeniu warstw desek, dzięki czemu materiał uzyskuje wytrzymałość porównywalną ze stalą czy betonem. Pozwala to na budowę nawet trzydziestopiętrowych wieżowców, choć, rzecz jasna, tak wysoki marszewski budynek nie będzie.

TB.Invest wygrała otwarty przetarg i za kwotę 6.750.240 złotych zrealizuje inwestycję. Budynek ma powstać do końca listopada 2022 roku.