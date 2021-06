Nowoczesny oddział pediatryczny w Gdyni. Przyjazny dzieciom i rodzicom

W Szpitalu św. Wincentego a Paulo powstał nowoczesny oddział pediatryczny. Ma bardziej przyjazne pokoje i miejsca dla rodziców oraz opiekunów. Został zaprojektowany w morskim klimacie. Jest tam 30 łóżek dla małych i nieco starszych pacjentów.

REKLAMA

Czwarte piętro Szpitala św. Wincentego a Paulo zmieniło swoje oblicze i zostało przebudowane na potrzeby oddziału dziecięcego. Od 1 czerwca działa tam oddział pediatryczny. Już niedługo przeniesie się tam również oddział chirurgii dziecięcej. Wszystko w trosce o zdrowie małych gdynian i nie tylko.

Komfort dzieci i ich opiekunów

W oficjalnym otwarciu wzięli udział m.in.: Wojciech Szczurek – prezydent Gdyni, Mieczysław Struk – marszałek województwa pomorskiego, Wiesław Byczkowski – wicemarszałek województwa pomorskiego, Agnieszka Kapała-Sokalska – członkini zarządu województwa pomorskiego, Lechosław Dzierżak – przewodniczący Komisji Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia Rady Miasta Gdyni oraz lekarze i personel szpitala.



– Mamy tu wspaniałą opiekę, cudowną atmosferę. To wszystko stało się możliwe dzięki temu, że spotkało się wiele perspektyw patrzenia na funkcjonowanie pediatrii w Gdyni. Państwo dajecie coś więcej niż tylko opiekę medyczną. Dajecie serce, poczucie bezpieczeństwa nie tylko dzieciom, ale i rodzicom. W Gdyni bardzo nam zależy, żeby opieka zdrowotna, szczególnie dla dzieci, była na najwyższym poziomie – mówił podczas uroczystości Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.

– Mamy do dyspozycji 30 łóżek dla małych i dużych pacjentów. Dla nas ogromnym postępem jest to, że mamy sale z osobnym węzłem sanitarnym, mamy łazienki. To bardzo podniesie komfort i dzieci, i ich opiekunów. Nam również ułatwi to pracę, ponieważ oddział pediatryczny jest oddziałem infekcyjnym i niejednokrotnie bardzo ważna jest izolacja pacjentów, tak, żeby zakażeń wewnątrzszpitalnych było jak najmniej – mówi Monika Piślewska-Mędrzycka, ordynator Oddziału Pediatrycznego Szpitala św. Wincentego a Paulo w Gdyni.

Wnętrza przyjazne dzieciom

Wnętrza zaprojektowano tak, aby były jak najbardziej przyjazne dzieciom. Na korytarzach i w salach można poczuć nadmorski klimat. Na ścianach pojawiły się morskie elementy – np. statki czy kotwice. Sale mają bardziej kameralny charakter. Dodatkowo w każdym pokoju jest łazienka i miejsce dla opiekuna. Na oddziale jest również świetlica oraz pokój socjalny.



– Ta inwestycja nie byłaby możliwa bez zaangażowania dwóch samorządów – Gdyni i samorządu województwa pomorskiego, ponieważ jej koszt to ponad 5 milionów złotych. Efekt dzisiaj Państwo widzicie. Wydaje się, że wszystko jest przyjazne dla dziecka. Elementy marynistyczne dobrze przemawiają do wyobraźni najmłodszych – mówi Jolanta Sobierańska-Grenda, prezes zarządu Szpitali Pomorskich.