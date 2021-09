Nowoczesny stadion dla lekkoatletów powstaje w Łodzi

Trwają prace budowlane na terenie Rudzkiego Klubu Sportowego, gdzie powstanie nowoczesna arena lekkoatletyczna. Położono już tartan na pełnowymiarowej bieżni. Remont ma zakończyć się jeszcze w tym roku.

W zakres remontu prowadzonego na RKS wchodzi wykonanie boiska z nawierzchnią z naturalnej trawy wraz z bieżnią lekkoatletyczną o długości 400 m z sześcioma torami okrężnymi oraz ośmioma torami prostymi do biegów sprinterskich. Powstaną także pozostałe elementy infrastruktury lekkoatletycznej tj. rzutnie do pchnięcia kulą, rzutu oszczepem, młotem i dyskiem, skocznie do skoku o tyczce, w dal i trójskoku, zeskok do skoku wzwyż i inne. Rozebrane zostaną stare budynki gospodarcze.

– Prace idą zgodnie z harmonogramem. Stadion zostanie przebudowany do grudnia 2021 roku, a w przyszłym sezonie zawodniczki i zawodnicy będą mogli korzystać już z nowoczesnego, dostosowanego do organizacji zawodów obiektu – mówi Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich

Co zostało już zrobione?

Roboty inwestycyjne nie przeszkadzają w prowadzeniu części zajęć, bowiem wyremontowana 10 lat temu hala lekkoatletyczna funkcjonuje normalnie. Wszystkie modernizowane i budowane fragmenty stadionu będą zgodne z przepisami światowej i polskiej organizacji lekkoatletycznej. To, jak będą wyglądać, zostało wypracowane w ramach konsultacji z zawodnikami i trenerami.

– Wykonano już boisko z drenażem, rzutnie i skocznie. Płyta jest przygotowana pod wysiew trawy. W tej chwili wykonywana jest nawierzchnia poliuretanowa, trwa montaż osprzętu sportowego i wymiana ogrodzenia. Prowadzone są prace przy oświetleniu obiektu. Rozpoczęto także budowę infrastruktury technicznej pod drogami – relacjonuje Jan Banaszyński, kierownik robót.

Więcej zmian na stadionie RKS

Koszt I etapu przebudowy stadionu RKS, polegający na budowie nowego boiska lekkoatletycznego, to 10 mln złotych. Na ten etap gmina dostała dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w wysokości 3,5 mln zł. Miasto przygotowuje się też do realizacji II etapu inwestycji, a więc przebudowy zdegradowanego technicznie, pozostawionego od kilkudziesięciu lat w stanie surowym budynku z przeznaczeniem na zaplecze administracyjno-szatniowe, internat oraz pomieszczenia odnowy biologicznej i rehabilitacji sportowej.