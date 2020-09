Nowy certyfikat w odpowiedzi na pandemię. Biurowce z Polski dołączają do programu

Firma Ghelamco zgłosiła swoje inwestycje do programu WELL Health-Safety Rating, który został opracowany w odpowiedzi na pandemię COVID-19 i związane z nią wyzwania w zakresie bezpieczeństwa w miejscu pracy. Rating został stworzony aby pokierować i wzmocnić działania firm w podejmowaniu niezbędnych kroków i ustaleniach priorytetów dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa swoich pracowników i gości.

REKLAMA

Ghelamco to pierwsza i jak dotąd jedyna firma w Polsce, która została wyróżniona przez jednostkę certyfikująca IWBI (International WELL Building Institute) jako „early adopter” w WELL Health-Safety Rating. Tym samym Ghelamco i jego flagowe inwestycje – The Warsaw HUB i Warsaw UNIT – znalazły się w gronie ikon architektury z całego świata, takich jak nowojorski Empire State Building czy londyński Royal Albert Hall, które dołączyły do programu.

– Bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze, dlatego podejmujemy wszelkie środki i działania, aby ustanowić je na najwyższym możliwym poziomie. Po tym, jak zapowiedzieliśmy wdrożenie w The Warsaw HUB i Warsaw UNIT nowych technologii i rozwiązań pozwalających na zminimalizowanie zagrożenia koronawirusem, postawiliśmy kolejny krok zgłaszając się do międzynarodowego programu WELL Health-Safety Rating. Dzięki temu zyskamy zapewnienie, że nasze budynki będą należeć do najbezpieczniejszych miejsc do pracy – mówi Jarosław Zagórski, dyrektor handlowy i rozwoju Ghelamco Poland.

Za wsparcie zespołu Ghelamco oraz koordynację procesu certyfikacji WELL Health-Safety Rating odpowiada firma SWECO.

Międzynarodowe standardy

WELL Health-Safety Rating to oparty na dowodach i zweryfikowany przez niezależną organizację program oceny dla wszystkich typów nowych i istniejących budynków, który ma na celu pomóc firmom przygotować swoje biura, centra handlowe, hotele, a nawet hale magazynowe do ponownego otwarcia i funkcjonowania w postcovidowej rzeczywistości. Zaadaptowany na podstawie WELL Building Standard, koncentruje się na procedurach bezpieczeństwa i eksploatacji budynków. WELL Health-Safety Rating został stworzony aby pokierować i wzmocnić działania firm w podejmowaniu niezbędnych kroków i ustaleniach priorytetów dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa swoich pracowników i gości.

Stworzona przez IWBI ocena bezpieczeństwa budynków WELL Health-Safety Rating opiera się na wytycznych opracowanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC), globalne centra kontroli i zapobiegania chorobom, agencje zarządzania kryzysowego, a także uznane organizacje, takie jak ASTM International i ASHRAE oraz wiodące instytucje akademickie i badawcze. IWBI wykorzystał analizy swojej grupy zadaniowej ds. COVID-19, aby pomóc biznesowi i liderom branży nieruchomości zintegrować przydatne spostrzeżenia i sprawdzone strategie w walce z COVID-19.

Nowe technologie na straży bezpieczeństwa

We flagowych inwestycjach Ghelamco – The Warsaw HUB i Warsaw UNIT – zastosowane zostaną najnowocześniejsze rozwiązania, które pozwolą chronić najemców i ich pracowników przed rozprzestrzenianiem się wirusów. Będą oni mogli skorzystać m.in. z dedykowanej aplikacji mobilnej, opracowanej przez wewnętrzy dział innowacji Ghelamco. W sytuacji zagrożenia epidemicznego poinformuje ona użytkowników czy budynek działa w tzw. trybie pandemii. System klimatyzacji będzie w nim pracował wyłącznie z wykorzystaniem powietrza świeżego, aby zapobiegać mieszaniu się powietrza wyciąganego z nawiewanym do powierzchni biurowych, a w windach włączą się lampy UV, które skutecznie zdezynfekują przestrzeń.