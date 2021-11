Nowy członek zarządu APA Wojciechowski Architekci

Do grona partnerów w pracowni APA Wojciechowski Architekci dołączył Ostap Ivaniv. Jego wieloletnie, międzynarodowe doświadczenie w roli lidera oraz managera projektu stanowi cenne wsparcie dla kompetencji pracowni i pomoże w dalszym rozwoju firmy na rynkach wschodnich.

REKLAMA

Ostap Ivaniv to absolwent Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Warszawskiej, a także Wydziału Architektury Politechniki Lwowskiej. Od 2015 roku pracuje w APA Wojciechowski Architekci, do tej pory pełnił funkcję Architekta Prowadzącego. Kieruje zespołami zajmującymi się kluczowymi projektami pracowni na wschodzie – między innymi UNIT.City i Nuvo Business Park w Kijowie oraz Lviv.Tech.City we Lwowie.

-Dołączenie Ostapa Ivaniv do Zarządu naszej pracowni to ważny krok w stronę dalszego intensywnego rozwoju działalności naszej pracowni na rynkach wschodnich, a także dowód uznania dla jego zaangażowania i dotychczasowych sukcesów. Jestem przekonany, że wysokie umiejętności, unikatowe doświadczenie oraz znajomość lokalnych rynków pozwolą Ostapowi osiągnąć sukces w nowej roli – powiedział Szymon Wojciechowski, prezes zarządu, współwłaściciel, architekt-partner w APA Wojciechowski Architekci.

- Objęcie nowej funkcji, a tym samym bezpośredni wpływ na przyszłość pracowni, to dla mnie ogromny zaszczyt. Energicznie pracujemy, najbliższe miesiące będą bardzo intensywne. Mamy nadzieję, że już niebawem będziemy mogli zdradzić szczegóły dotyczące naszych nowych projektów– powiedział Ostap Ivaniv, architekt-partner w APA Wojciechowski Architekci.

Obecnie w zarządzie APA Wojciechowski Architekci zasiadają: Szymon Wojciechowski – Prezes Zarządu, Współwłaściciel, Architekt-Partner; Michał Sadowski – Wiceprezes Zarządu, Współwłaściciel, Architekt-Partner; Witold Dudek - Współwłaściciel, Architekt-Partner; Agnieszka Kalinowska-Sołtys – Architekt-Partner; Dżafar Bajraszewski – Architekt-Partner (kieruje biurem APA Wojciechowski Architekci w Trójmieście); Ostap Ivaniv – Architekt-Partner; Anna Korszeń – Dyrektor Operacyjny; Małgorzata Olczak – Dyrektor Finansowy.

APA Wojciechowski Architekci istnieje ponad 25 lat. Obecnie zatrudnia około 120 architektów w Warszawie i Trójmieście, a ich projekty realizowane są w Polsce, Rosji, na Ukrainie oraz Litwie. Kierując się zasadami zrównoważonego rozwoju biuro poszukuje takich rozwiązań projektowych, które w ramach założonego budżetu przyniosą największe ekologiczne, ekonomiczne i społeczne korzyści. APA Wojciechowski jest jednym z polskich liderów projektowania ekologicznego, co potwierdzają liczne certyfikaty dla budynków i nagrody za zielone budownictwo. Najsłynniejsze realizacje pracowni to między innymi: White Square Office Center i White Gardens Office Center w Moskwie, UNIT.City w Kijowie, Lviv.Tech.City we Lwowie, Elektrownia Powiśle, Skyliner, The Park Warsaw, Latarnia (Port Praski) w Warszawie, Riverview, Alchemia w Gdańsku oraz Centrum Południe i Business Garden Wrocław.