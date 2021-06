Nowy flagowy sklep Mango w duchu ekologii

Jak podaje Fashion United, hiszpańska marka odzieżowa otworzyła w stolicy Niemiec swój flagowy sklep. Nowa lokalizacja w Berlinie to jednocześnie trzeci sklep stworzony w ramach nowego konceptu marki, ogłoszonego na początku tego roku. We wnętrzach organiczne materiały i... pojemniki na zużytą odzież.

Po otwarciu sklepów w Düsseldorfie i Barcelonie, hiszpańska sieć odzieżowa Mango otworzyła swój trzeci sklep w ramach nowego "śródziemnomorskiego" konceptu. Tym razem w Berlinie. Lokalizacja kosztującej, bagatela, 3 miliony euro inwestycji, jest nie byle jaka. Sklep mieści się bowiem w budynku, w którym kiedyś znajdowało się słynne kino Gloria Palast.

"Megasklep" o powierzchni 1401 m kw. został zaprojektowany w myśl zasad zrównoważonego rozwoju. Klienci sklepu mogą nie tylko kupić w nim odzież damską, męską i dziecięcą, ale również zdeponować do pojemników umieszczonych w sklepie, już zużyte ubrania, którym nadane zostanie nowe życie.

Pojemniki na używaną odzież to nie jedyny eko-akcent w nowym sklepie marki. Lokal wyposażony jest w energooszczędne systemy oświetlenia i kontroli temperatury, a do wykończenia wnętrz użyto materiałów przyjaznych środowisku, jak organiczne farby oraz ręcznie robione produkty. Dominują w nich ciepłe, neutralne kolory, pasujące do śródziemnomorskiego konceptu marki.

