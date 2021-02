Nowy inwestor w Bydgoskim Parku Przemysłowo-Technologicznym

Sfinalizowana została umowa zakupu działki pod budowę nowej siedziby oddziału firmy Farutex. Specjaliści od zaopatrzenia w żywność hoteli, restauracji i kawiarni planują zbudować w najbliższych latach na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego swój najnowocześniejszy oddział w Polsce.

Bidfood Farutex nabył działkę u zbiegu ulic Bydgoskich Przemysłowców i W. Paciorkiewicza. Zamierza na niej wybudować najnowocześniejszy oddział w Polsce. Powiększy się nie tylko hala magazynowa, ale i liczba doków, dzięki czemu klienci regionu kujawsko-pomorskiego zyskają szybszy dostęp do większej ilości produktów z oferty Bidfood Farutex. Własny magazyn pomieści mroźnie, chłodnie oraz pomieszczenia przeznaczone do bezpiecznego przechowywania konkretnych produktów, takich jak świeże warzywa i owoce, ryby, mięso czy wino. Nowa siedziba oddziału w Bydgoszczy będzie także wiązała się ze zwiększeniem liczby miejsc pracy. Firma zamierza rozpocząć inwestycję po ustabilizowaniu się sytuacji epidemicznej. Obecnie inwestor pracuje nad projektem.

Farutex jest wiodącym dystrybutorem żywności dla segmentu HoReCa (hotele, restauracje, kawiarnie) w Polsce. Posiada oddziały w kilkunastu miejscach. W dystrybucji artykułów spożywczych dla gastronomii opiera się wyłącznie na własnym transporcie oraz zapleczu magazynowym. W jej ofercie jest ponad 7,5 tysiąca produktów. Firma współpracuje z największymi i najbardziej renomowanymi producentami żywności dla gastronomii oraz producentami i dilerami specjalistycznych urządzeń gastronomicznych.

Gospodarcze serce regionu

Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny zajmuje powierzchnię 290,9 hektarów. Oferuje tereny inwestycyjne na sprzedaż oraz pod dzierżawę. Przygotowując tereny dla inwestorów, pracownicy spółki podejmują szereg działań obejmujących m.in. wydzielenie i podział geodezyjny działek, badania hydrogeologiczne gruntów, budowę nowej i rozbudowę już istniejącej infrastruktury. Aktualnie oferuje około 62,5 ha wolnych terenów. BPPT dokonuje podziału gruntu w zakresie wielkości i kształtu działki zgodnie z wymaganiami Inwestora.

Cały obszar Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, gdzie oznaczono go jako teren aktywności gospodarczej, obejmującej działalność usługowo-produkcyjną, składowanie i magazynowanie. Inwestorzy mają tu zapewniony dostęp do mediów, w tym energii cieplnej. Teren BPPT objęty jest możliwością zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją. Ponadto część obszaru BPPT, o powierzchni około 46 ha, włączono do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.