Nowy koncept zero waste na warszawskich Bielanach

Bazar Miejski otworzył w Galerii Młociny swoją pierwszą lokalizację w centrum handlowym i czwarty, a zarazem największy w Polsce, sklep marki. W przestrzeni Bazaru Miejskiego osoby, które nie potrzebują dłużej danych rzeczy, mogą pozbyć się ich, jednocześnie umożliwiając ich nabycie tym, którym mogą się przydać.

W Galerii Młociny pojawiła się wyjątkowa przestrzeń dla zwolenników filozofii „zero waste”. Bazar Miejski, autorski koncept zachęcający do korzystania z dóbr w obiegu zamkniętym, otworzył na warszawskich Bielanach, w należącym do EPP i Echo Investment centrum handlowym, swoją największą lokalizację w Polsce (167 mkw.). To czwarty sklep marki, gdzie można kupić lub sprzedać używane rzeczy.

– Galeria Młociny jest otwarta na najnowsze trendy konsumenckie i autorskie koncepty. Chcemy wciąż zaskakiwać naszych klientów nowymi propozycjami, a jednocześnie tworzyć przestrzeń zgodną z ich stylem życia. Koncept Bazaru Miejskiego oparty na idei gospodarki współdzielonej ma wielu fanów, którym bliskie są działania skupione na niemarnowaniu zasobów oraz dawaniu drugiego życia rzeczom, których nie potrzebujemy. Już w styczniu w duchu „zero waste” zorganizowaliśmy akcję charytatywną w Galerii Młociny, podczas której można było kupić ubrania i dodatki od polskich influencerów, a teraz – wraz z Bazarem Miejskim – zagości u nas idea slow fashion – mówi Kamila Kiersikowska, dyrektor Galerii Młociny.

Bazar Miejski to bezpieczne środowisko zarówno dla kupujących, jak i sprzedających używane wyroby. Na osoby, które chcą sprzedać swoje rzeczy, czeka łatwy proces rejestracji na stronie www, na której należy wynająć regał. Następnie trzeba przynieść rzeczy do stacjonarnego sklepu, ustawić na przydzielonym regale i pozostawić sprzedaż w rękach pracowników.

