Nowy mural z Jimkiem promuje warszawski festiwal. To projekt Good Looking Studio

W Warszawie powstał mural promujący festiwal Miasto Muzyka, organizowany przez Empik i Going. Na ścianie przy ul. Waryńskiego 3 pojawił się wizerunek Jimka, jednej z gwiazd, które wystąpią w dniach 25-26 września na warszawskim lotnisku Bemowo. Za wykonanie muralu odpowiada Good Looking Studio.

Nowy festiwal powstał, by uchwycić różnorodność skrytą w miastach i muzyce. Wydarzenie promowane jest hasłem „Każde miasto brzmi inaczej. Usłysz je w Warszawie”. Organizatorzy zapowiedzieli występy artystów z przeróżnych gatunków i różnych krańców Polski, aby oddać unikalne brzmienia miast i zaspokoić gusta wszystkich fanów, niezależnie od muzycznych sympatii.

Pierwszymi zapowiedzianymi artystami są Beata Kozidrak i Radzimir Dębski, znany jako Jimek. W ramach promocji festiwalu Miasto Muzyka, przy ul. Waryńskiego 3 w Warszawie, w pobliżu metra Politechnika pojawił się mural z wizerunkiem Jimka. Ze względu na charakter artystyczny wykonania, organizatorzy wybrali tę formę reklamy jako jedną z najbardziej adekwatnych dla wydarzenia kulturalnego.

Dla Good Looking Studio, odpowiadającego za wykonanie malowidła, jest to kolejna realizacja dla klienta powiązanego z branżą muzyczną. W przeszłości lider rynku ręcznie malowanej reklamy tworzył również dla takich marek jak dobrze znane każdemu fanowi muzyki portale streamingowe Spotify i Tidal, czy Alter Art, agencji odpowiadającej za organizację festiwali takich jak Open’er, Orange Warsaw i Kraków Live. Mural można podziwiać do końca lipca.