Nowy Nikiszowiec z nominacją do nagrody Miesa van der Rohe

Projekt katowickiego osiedla Nowy Nikiszowiec spod kreski 22Architekci został nominowany do architektonicznego Oskara, nagrody architektonicznej imienia Miesa van der Rohe.

Projekt osiedla Nowy Nikiszowiec został nominowany do prestiżowej nagrody architektonicznej imienia Miesa van der Rohe. Powstał w pracowni 22ARCHITEKCI. Katowickie osiedle to ponad pół tysiąca mieszkań, które powstają w sąsiedztwie historycznego Nikiszowca. Układ jego kwartałów, zielone podwórka, a także kolor elewacji i ozdobne detale były inspiracją dla autorów nominowanego projektu.

Nagroda Unii Europejskiej w konkursie architektury współczesnej została ufundowana przez Komisję Europejską i Fundację Miesa van der Rohe. Pierwszy raz przyznano ją ponad 30 lat temu. To prestiżowe wyróżnienie dla najlepszych projektów trafia do architektów co dwa lata. Nominacje są zgłaszane przez ekspertów z Europy, krajowe stowarzyszenia zrzeszone w ramach Rady Architektów Europy oraz komitet doradczy nagrody.

– Można powiedzieć, że jest to taki architektoniczny Oskar dla europejskich projektantów. Zawsze marzyliśmy o takim zaszczycie. Dlatego sama nominacja, nawet jeżeli jeszcze to długa droga do otrzymania tej nagrody, napawa nas ogromną duma i satysfakcją. Nasza praca została doceniona – podkreśla Aleksander Drzewiecki, wspólnik w pracowni 22ARCHITEKCI.

Nowy Nikiszowiec nawiązuje skalą i wysokością do swojego przeszło stuletniego sąsiada. Na rzutach i zdjęciach z góry wyraźnie widać, jak projektanci przenieśli kształt jego kwartałów. Każdy z nich ma swój dziedziniec wypełniony zielenią. W nawiązaniu do dawnych gospodarczych funkcji podwórek starego Nikiszowca powstaną tu ogródki społeczne, gdzie mieszkańcy będą mogli uprawiać warzywa i inne rośliny. Projektanci postawili na dobrze urządzone przestrzenie wspólne, co zapewni komfort jego mieszkańcom i będzie sprzyjać rozwijaniu relacji sąsiedzkich.

– Nie lubię osiedli, które są odgrodzone od miasta, dlatego podoba mi się ten podział między przestrzenią ogólnodostępną i półpubliczną. Plac i droga pomiędzy poszczególnymi kwartałami to takie miejsce do którego może przyjść każdy. Z kolei do klatek schodowych wchodzimy bezpośrednio z kwartałów wydzielonych przez bramy, dlatego stanowią część, z której będą korzystać głównie mieszkańcy. Dodatkowo dziedzińce, tworzące sąsiedzki, społeczny klimat wydają mi się bardzo atrakcyjnym rozwiązaniem, które zostało zaczerpnięte ze starego Nikiszowca – zaznacza Karolina Bielonko, 22ARCHITEKCI.

Kolorystyka elewacji również odnosi się bezpośrednio do nikiszowskich tradycji. Fasada mieni się w kilku ceglanych odcieniach, które układają się w charakterystyczny wzór. Ten szlachetny efekt uzyskano dzięki zastosowaniu tynku z cząstkami kwarcu i miki.