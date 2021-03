Nowy oddział ratunkowy w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym już gotowy!

Do użytku oddano zmodernizowany i rozbudowany za niemal 12,6 mln zł Szpitalny Oddział Ratunkowy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.

Po modernizacji SOR-u przy ul. Witosa liczba łóżek wzrosła z 7 do 23, z czego 18 to łóżka obserwacyjne. W efekcie powstały trzy sale: 10-łóżkowa w pełni monitorowana oraz dwie czteroosobowe. Jest specjalna sala intensywnej terapii ze sprzętem do ratowania życia. Trafią tam najciężej chorzy.

Utworzono także odrębną przestrzeń dla najmłodszych pacjentów (dwa gabinety, poczekalnia i sala obserwacyjna). To najbardziej kolorowa część nowego SORU. O aranżację ścian oraz stworzenie kącika zabaw zadbała Fundacja "Dr Clown". Z pewnością w takim wnętrzu dzieciom będzie łatwiej pokonać stres i ból.

Poza tym rozdzielone zostały wejścia dla pacjentów przywożonych przez karetki i przychodzących do szpitala na zabiegi planowe. Wdrożony został jednocześnie system TOPSOR do zarządzania oczekującymi pacjentami oraz system poczty pneumatycznej, do przesyłania próbek krwi czy moczu do laboratorium.

Powstały nowe gabinety lekarskie, jest więcej toalet (w tym dla niepełnosprawnych), a na korytarzach pojawiło się oznakowanie ułatwiające przemieszczenie się między gabinetami.

Cała inwestycja miała na celu stworzenie bezpiecznej przestrzeni, w której będą leczeni pacjenci. Przyczyni się też do usprawnienia pracy SOR. Rocznie do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu trafia około 55 tys. pacjentów. 40 tys. z nich otrzymuje pomoc na oddziale, a po wstępnej diagnostyce i leczeniu zostają wypisani do domów. Pozostali trafiają na oddziały szpitalne na dalsze leczenie.

Inwestycja współfinansowana była ze środków POiŚ będących w dyspozycji Ministerstwa Zdrowia w kwocie 9,5 mln zł.