Nowy Rynek D doceniony za ekologię

Nowy Rynek D spod kreski Medusa Group został uznany za „najlepszy budynek ekologiczny certyfikowany” w konkursie Green Building Awards. Jurorzy dostrzegli architekturę budynku i docenili zastosowane w nim rozwiązania zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju oraz zasadami ESG.

REKLAMA

Poznański biurowiec Nowy Rynek D zdobył nagrodę w kategorii „najlepszy budynek ekologiczny certyfikowany” w ogólnopolskim konkursie Green Building Awards organizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC.

Jury konkursu doceniło zastosowane w budynku D innowacyjne prośrodowiskowe rozwiązania, m.in. wentylację niskoobrotową, belki chłodzące, freecooling, technologie pozwalające na odzysk wody szarej i deszczowej czy panele fotowoltaiczne

Biurowiec powstał z wykorzystaniem materiałów pochodzących z recyklingu i tych o niskiej zawartości lotnych związków organicznych.



Nowy Rynek to też jedyne miejsce w Poznaniu, gdzie znajduje się chodnik z betonu redukującego szkodliwe związki powstające ze spalin samochodowych,

Konkurs PLGBC już od ponad dziesięciu lat nagradza najlepsze projekty w obszarze zielonego budownictwa w Polsce.

Biurowiec Nowy Rynek D, będący częścią poznańskiego kompleksu realizowanego przez Skanska, znajduje się u zbiegu ulic Wierzbięcice i Wujka, w miejscu dawnego dworca PKS. Istotną częścią tej zrównoważonej środowiskowo i społecznie inwestycji, która w sumie dostarczy ponad 100 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej i usługowej, jest ogólnodostępny dziedziniec sprzyjający spotkaniom, rekreacji i rozrywce. To przestrzeń zarówno dla najemców okolicznych biurowców, jak i mieszkańców Poznania.

Inwestycja przyjazna dla środowiska

Jury konkursu Green Building Awards doceniło zastosowane w budynku D innowacyjne prośrodowiskowe rozwiązania, m.in. wentylację niskoobrotową, belki chłodzące, freecooling, technologie pozwalające na odzysk wody szarej i deszczowej czy panele fotowoltaiczne. Biurowiec powstał z wykorzystaniem materiałów pochodzących z recyklingu i tych o niskiej zawartości lotnych związków organicznych. Z uznaniem kapituły spotkała się również infrastruktura rowerowa, a także fakt, że cały budynek zasilany jest energią pochodzącą w 100% z odnawialnych źródeł energii elektrycznej.

Nowy Rynek D z nagrodą w konkursie Green Building Awards organizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC. fot. mat. prasowe

Nowy Rynek to też jedyne miejsce w Poznaniu, gdzie znajduje się chodnik z betonu redukującego szkodliwe związki powstające ze spalin samochodowych, co w efekcie sprawia, że powietrze w jego otoczeniu staje się czystsze. Przy budynku D znajduje się prawie 4 tys. mkw. “zielonej” trasy dla pieszych. A to nie koniec. W ramach budowy budynku E powstanie dodatkowe 4,2 tys. mkw. Co więcej, dach Nowego Rynku D gości 30 tys. miejskich pszczół, które gromadzą się w postawionych tam ulach. Na terenie inwestycji Skanska są także budki lęgowe dla jerzyków.

Standardy potwierdzone certyfikatami i nagrodami

– Tegoroczne wyróżnienie Green Building Awards utwierdza nas w przekonaniu, że obrana przez nas strategia zrównoważonego rozwoju jest słuszna. Nasze inwestycje tworzymy w zgodzie z lokalnym otoczeniem i dbamy o jego ekosystem. Ich znakiem rozpoznawczym jest więc nie tylko nowoczesność, ale także troska o nasze sąsiedztwo. W fazie wznoszenia naszych budynków stosujemy nietoksyczne materiały, żeby nie szkodzić środowisku i osobom pracującym na placu budowy. Gotowe budynki poddajemy certyfikacjom potwierdzającym zgodność z zasadami dbałości o środowisko naturalne oraz zdrowie i bezpieczeństwo korzystających z nich osób – mówi Veronika Themerson, dyrektorka ds. zrównoważonego rozwoju w spółce biurowej Skanska w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

– Jeden z certyfikatów, które uzyskał Nowy Rynek D, LEED na najwyższym poziomie Platinum, jest potwierdzeniem, że zastosowane w biurowcu rozwiązania wpływają na zmniejszenie jego śladu węglowego. Świadczy to o najwyższym standardzie naszej inwestycji, która znalazła uznanie nie tylko najemców, ale również inwestorów – uzupełnia Roland Jarosz, dyrektor projektu w spółce biurowej Skanska w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Nagroda w tegorocznej edycji konkursu Green Building Awards to już kolejne w ostatnim czasie wyróżnienie dla Nowego Rynku D. Budynek zaprojektowany przez architektów Medusa Group zyskał uznanie organizatorów konkursu Prezydenta Miasta Poznania Architectus civitatis nostrae, gdzie również doceniono jego oryginalną architekturę, zrównoważone rozwiązania, a także odpowiedzialną integrację z istniejącą infrastrukturą.

Konkurs organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC (Polish Green Building Council) już od ponad dziesięciu lat nagradza najlepsze projekty w obszarze zielonego budownictwa w Polsce. Jurorzy oceniają w zgłoszonych projektach aspekty ekologiczne, architektoniczne i estetyczne. Przyznawane przez nich wyróżnienia nie tylko promują nowoczesne rozwiązania dla zrównoważonego budownictwa, ale także popularyzują tego typu inicjatywy na całym świecie.